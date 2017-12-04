Какие области Казахстана лидируют по оттоку населения

С начала 2017 года из Казахстана переехали жить в страны СНГ свыше 25 тысяч человек. Наибольший отток населения отмечался из Карагандинской области.

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Из Казахстана за 9 месяцев 2017 года выехало более 28 тысяч казахстанцев. Об этом сообщили в Комитете труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос BNews.kz.

«За 9 месяцев 2017 года из Республики Казахстан выехало 28 150 человек, из них по национальностям: русские — 20 464, немцы — 2 331, украинцы — 1 839, казахи — 1 043, татары — 697», — говорится в ответе.

По данным ведомства, наибольший отток населения отмечался из Карагандинской области — 4 775 человек, Восточно-Казахстанской — 3 878, Костанайской — 3 680, Павлодарской — 3 196, Алматы — 2 745, Северо-Казахстанской — 2 537, Акмолинской — 2 141.

Основная масса эмигрировала в страны ближнего зарубежья. Так, в страны СНГ уехали 25 290 человек (89,8%), дальнее зарубежье — 2 860 человек (10,2%). Основная доля выбыла с целью постоянного места жительства.

По информации Комитета, 68% выехавших — это трудоспособное население, 25,7% — население до 15 лет, 6,3% — пенсионеры.

«Выехавшие мигранты имеют образование: техническое — 4 816 человек, экономическое — 2 672, педагогическое — 1 745, медицинское — 788, юридическое — 647, архитектурно-строительное — 538», — передает ведомство.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, во внешней миграции в первые годы Независимости страны сальдо миграции было отрицательным.

В период с 1991 по 2003 годы отток населения из страны, в среднем, составлял 225,5 тыс. человек ежегодно. Начиная с 2004 по 2011 годы, сальдо было устойчиво положительным (прирост в 11,7 тыс. человек ежегодно). Начиная с 2012 года, сальдо миграции сложилось отрицательным (1426 человек). В 2016 году число эмигрантов также превысило число иммигрантов, и сальдо составило минус 21 144 человек. В 2016 году, по сравнению с 2012 годом, число эмигрантов выросло на 17,4%, также наблюдается рост оттока квалифицированных эмигрантов.

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