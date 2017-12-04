Незаконная вырубка ёлок в ЗКО грозит реальным сроком

Штраф за вырубку главного символа Нового года – ёлки может превысить миллион тенге. А в отдельных случаях, нарушитель может получить и арест до 5 лет.

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Об этом корреспонденту «УН» сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО.

— Незаконная вырубка наказываются штрафом в размере от 200 до 500 МРП — от 453 800 до 1 134 500 тенге, — рассказала главный специалист инспекции Альфия ЖАНГИРОВА. – Либо арестом на срок от 60 суток до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Также, нарушитель может быть привлечен к общественным работам.

В инспекции отметили, что заготовка и отпуск новогодних елок производится только для проведения культурно-массовых мероприятий в организациях и учреждениях. И для этого необходима заявка акимата области.

— Деревья, которые продаются в нашем городе в преддверии новогодних праздников, ввозятся из России. При этом продавцу необходимо иметь при себе соответствующие документы, — сказала инспектор. – Чтобы выявить нарушителей, в декабре вдоль дорог республиканского и областного значений будут установлены стационарные посты, созданы мобильные рейдовые группы и организованы дежурства из числа государственных лесовладельцев, инспекции и сотрудников правоохранительных служб.

Екатерина ЛИТВЯКОВА