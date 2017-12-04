О нюансах внезапного транзита

В связи с злободневностью темы транзита власти, читатели часто задают нам вопросы о полномочиях нового главы государства, который придет в Казахстане к власти, в случае неожиданной смерти или недееспособности нынешнего “лидера нации”.

Например, будет ли эта персона обладать всей полнотой президентской власти, обязана ли будет она объявить досрочные президентские выборы или сможет “править” до даты по расписанию, сможет ли вносить изменения в Конституцию и т.д.

За разъяснениями мы обратились к директору Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгению Жовтису.

“Статья 48 Конституции РК 1. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Республики Казахстан, а также его смерти, полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента; при невозможности председателя Сената принять на себя полномочия президента, они переходят к председателю Мажилиса парламента; при невозможности председателя Мажилиса принять на себя полномочия президента, они переходят к премьер-министру республики. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя, соответственно, полномочия председателя Сената, председателя Мажилиса, премьер-министра», – напомнил положение Конституции РК Евгений Жовтис.

«Ключевые слова здесь: «полномочия на оставшийся срок». То есть предполагается, что тот, к кому перешли полномочия президента, исполняет их до конца оставшегося срока. А в эти полномочия входит и назначение внеочередных выборов, поскольку, согласно пункту 3-1 статьи 41 Конституции РК, президент может назначить внеочередные выборы президента. Причём, ни Конституция РК, ни Конституционный закон о выборах в РК не содержат никаких указаний на то, по каким основаниям президент может назначить внеочередные выборы президента», – рассказал нам эксперт.

Он уточнил, что и Конституция, и Конституционный закон о выборах, и Конституционный закон о Президенте РК не содержат никаких ограничений этого права для того должностного лица, к которому полномочия Президента перешли в порядке статьи 48 Конституции РК.

«Это лицо только не может инициировать изменения и дополнения в Конституцию, а вот назначить внеочередные выборы президента, по моему мнению, вполне может. Кстати, в Научно-практическом комментарии к Конституции РК от 2010 года (как и в предыдущем комментарии), под редакцией нынешнего председателя Конституционного совета РК И.Рогова, нет никаких пояснений по этому поводу», – резюмировал Евгений Жовтис.

Иными словами, если транзит власти в Казахстане пойдет, допустим, по тому же сценарию, что случился в Узбекистане, или же просто из-за внезапно возникшей неспособности действующего президента исполнять свои полномочия, то назначение досрочных выборов – это право нового главы государства, но не его обязанность.

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