Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

В Уральске ожидается небольшой снег. В Аксае пасмурная погода без осадков. В обоих городах прогнозируют усиление ветра.

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В Уральске, по сообщению GISmeteo, 5 декабря будет облачно. Утром и вечером пройдёт небольшой снег. Днём температура воздуха опустится до -1/-3 градусов. Влажность воздуха составит 50-60 процентов. Южный ветер усилится. Ночью температура сохранится на отметке-2, пройдёт снег.

В Аксае во вторник будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит -2/-4 градуса. Влажность будет 60-70 процентов. Ветер южный. Ночью температура составит -2 градуса, осадков не ожидается.