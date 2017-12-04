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Опубликовано: Пн, Дек 4th, 2017
769 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

В Уральске ожидается небольшой снег. В Аксае пасмурная погода без осадков. В обоих городах прогнозируют усиление ветра.

иллюстративное фото

В Уральске, по сообщению GISmeteo, 5 декабря будет облачно. Утром и вечером пройдёт небольшой снег. Днём температура воздуха опустится до -1/-3 градусов. Влажность воздуха составит 50-60 процентов. Южный ветер усилится. Ночью температура сохранится на отметке-2, пройдёт снег.

В Аксае во вторник будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит -2/-4 градуса. Влажность будет 60-70 процентов. Ветер южный. Ночью температура составит -2 градуса, осадков не ожидается. 

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2017-12-04
Утром-4 ℃
Днем-4 ℃
Вечером-4 ℃
Ночью-3.95 ℃
Влажность80 %
ДавлениеhPa 1034.35
Скорость ветра7.2 м/с
2017-12-05
Утром-4.84 ℃
Днем-2.75 ℃
Вечером-2.32 ℃
Ночью-2.86 ℃
Влажность76 %
ДавлениеhPa 1027.69
Скорость ветра9.22 м/с