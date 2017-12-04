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Опубликовано: Пн, Дек 4th, 2017
132 Народные новости

В ГАИ люди по 9 часов ждут своей очереди

Артур:

Сегодня моей супруге пришлось ехать в ГАИ для обмена водительских прав по истечении их срока давности. Все помните, что после визита нашего акима Кульгинова там ввели электронную очередь?

Так вот, стоянка была переполнена. Кое-как пристроив свой автомобиль, она взяла талон на очередь. Увидев номер (291) и время ожидания (9 ч. 30 мин.), она была ошарашена. Зал ожидания был переполнен, и никто, кроме присутствующих там женщин, не уступил ей место, так как она на 9-ом месяце беременности. Хочется спросить у властей — когда прекратится этот беспорядок в этой организации, призванной организовывать дорожное движение?

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