В ГАИ люди по 9 часов ждут своей очереди

Артур:

Сегодня моей супруге пришлось ехать в ГАИ для обмена водительских прав по истечении их срока давности. Все помните, что после визита нашего акима Кульгинова там ввели электронную очередь?

Так вот, стоянка была переполнена. Кое-как пристроив свой автомобиль, она взяла талон на очередь. Увидев номер (291) и время ожидания (9 ч. 30 мин.), она была ошарашена. Зал ожидания был переполнен, и никто, кроме присутствующих там женщин, не уступил ей место, так как она на 9-ом месяце беременности. Хочется спросить у властей — когда прекратится этот беспорядок в этой организации, призванной организовывать дорожное движение?