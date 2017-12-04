В Казахстане запретили свободную реализацию новогодних елок, выращенных в РК

Вместе с тем, на законных основаниях можно приобрести импортируемые новогодние елки из России и других приграничных государств.

В предновогодний период в Казахстане усилили охрану молодняков хвойных пород. По приказу Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, заготовка и отпуск новогодних елок государственными лесовладельцами производится только для проведения культурно-массовых мероприятий в организациях и учреждениях с согласования Комитета, на основании заявок акиматов областей, сообщает Zakon.kz. Отвечая на запрос редакции, в Комитете сообщили, что свободная реализация новогодних елок, выращенных в Казахстане, запрещена. Вместе с тем, в текущем году, как и в предыдущие годы, у жителей Казахстана есть возможность на законных основаниях приобрести импортируемые новогодние елки из Российской Федерации и других приграничных государств. При этом при продаже импортных новогодних елок продавцу необходимо иметь при себе соответствующие документы. Также в Казахстане не запрещена торговля составных елок из ветвей и живых елок, растущих в контейнерах. В некоторых регионах республики при проведении новогодних культурно-массовых мероприятий планируется использование только искусственных новогодних елок. Как отметили в МСХ, в целях выявления и пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации молодняков хвойных пород, в предновогодний период проводятся профилактические мероприятия. По республике организованы рейдовые группы в составе государственных инспекторов и лесной охраны, совместно с сотрудниками природоохранной полиции. В соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях», ужесточены меры ответственности за незаконную рубку молодняка хвойных пород. За уничтожение или повреждение 1 дерева на территории государственного лесного фонда нарушителю придется возместить ущерб в размере 15 МРП (27 780 тенге). Если же дерево срублено на особо охраняемой природной территории, то сумма возмещения ущерба составит уже 25 МРП (46 300 тенге). В случае превышения суммы штрафа на территории государственного лесного фонда – 100 МРП и на особо охраняемой природной территории – 500 МРП, в отношении правонарушителя предусматривается уголовная ответственность.Напомним, что в прошлые годы в крупных городах определяли места продажи елок и сосен, в этом году пока такой информации нет.

http://zakon.kz