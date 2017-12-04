В Киеве прошел «Марш за импичмент» президента Порошенко

Бывший президент Грузии, лидер «Руха новых сил» (РНС, движение новых сил – НВ) Михаил Саакашвили в очередной раз вывел своих сторонников на марш в центре украинской столицы, в этот раз — в рамках акции «Народный импичмент». Скандируя «Импичмент!» и лозунги Майдана: «Банду – вон!», «Киев – вставай!», по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч демонстрантов прошли от парка имени Тараса Шевченко к Европейской площади. На подступах к окруженной полицейскими и нацгвардейцами президентской администрации протестующие с криками «Позор» выбросили и растоптали плакаты с невыполненными предвыборными обещаниями президента Петра Порошенко. По словам участников марша, они вышли на эту акцию, поскольку за минувшие почти 4 года после «Революции достоинства» в стране ничего не изменилось.

К выдвинутым требованиям активистов действующего уже второй месяц палаточного лагеря у здания парламента – отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и утвердить новую избирательную систему – в ноябре добавилось еще одно: принять закон «Об импичменте президента Украины».

Поскольку ни одно из этих требований до сих пор не выполнено, Саакашвили и его сторонники объявили о начале 3 декабря акции «Народный импичмент» и проведении марша в центре Киева. В ходе «импичмента по-народному» активисты РНС намерены собирать подписи украинцев под требованием к Раде принять закон «Об импичменте президента Украины» не только в Киеве, но и во многих других городах страны. Уже действуют 150 штабов по проведению этой кампании, часть из них создал «Рух новых сил», а часть – различные общественные движения. Организаторы признают, что процедура сбора подписей не будет иметь юридических последствий, и заявляют, что «Народный импичмент» призван, прежде всего, стать формой политического давления на украинскую власть, которая игнорирует выдвинутые к ней требования.

Выступая на митинге на Европейской площади, Михаил Саакашвили сообщил, что его «Рух новых сил» вместе с другими организациями создают комитеты по импичменту во всех регионах Украины, и анонсировал новый митинг 10 декабря уже на Майдане Независимости, если за неделю не будут выполнены выдвинутые ранее к власти требования.

«Я не призываю ставить палатки. Но мы будем стоять на Майдане. Может, чуть сдвинемся наверх (к президентской администрации — РС) и не будем допускать президента к рабочему месту. Даже, если меня выдавят из Украины, соберитесь вместе и выдавите этих чиновников из их кабинетов», – подчеркнул лидер РНС.

29 ноября Саакашвили заявил, что Порошенко отдал распоряжение Генпрокуратуре и СБУ о его аресте в ближайшее время, а 30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок пребывания в стране лишенного украинского гражданства Саакашвили еще на 3 месяца — до 1 марта 2018 года. Тем не менее, лидер РНС не исключает, что в любой момент его могут выдворить из Украины в Грузию или в Польшу.

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