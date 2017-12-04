В Туркменистане наблюдается дефицит муки

На рынке в Ашгабате. Иллюстративное фото.

В нескольких регионах Туркменистана ощущается недостаток муки, сообщает Туркменская редакция Азаттыка (Радио Азатлык), со ссылкой на источники. В Ашгабате в настоящее время практически во всех государственных магазинах сети «Туркменбакалея», как сообщается, прекращена продажа муки иностранного производства. Также наблюдается дефицит муки высшего сорта местного производства. По словам собеседников Радио Азатлык, наиболее востребованная покупателями мука российского или казахстанского производства в настоящее время редко бывает в продаже и в частных столичных магазинах.

Сотрудники государственных магазинов Ашгабата объясняют причину отсутствия муки высшего сорта на прилавках большим спросом на товар. «У нас нет распоряжения ограничивать продажу муки, поэтому, как только мука поступает, мы ее продаем», — сообщили они. «В среднем, один мешок муки высшего сорта стоил 50 манатов (около 14 долларов), а сейчас — более 100 манатов», — рассказал собеседник, добавив, что даже по этой цене в местных магазинах, зачастую, нет муки.

В Марыйской и Ахалской областях цена муки высшего качества выросла более чем в 2 раза. По словам источника в Мары, таксисты, занимающиеся частным извозом между Мары и Туркменабадом, наряду с перевозкой пассажиров, возят и муку. «Многие в Лебапе запаслись мукой в ожидании дефицита», — сообщил источник в регионе.

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