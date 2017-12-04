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Опубликовано: Пн, Дек 4th, 2017
898 ЗКО / Картина дня

В ЗКО участились кражи сотовых телефонов

Всего за месяц — с 1 по 29 ноября — карманники «увели» у западноказахстанцев 169 сотовых телефонов, причём, большую часть мобильников украли у жителей Уральска – 146 штук.

 

Как сообщила «УН» пресс-служба областной прокуратуры, за ноябрь 2017 года в области было зарегистрировано 709 краж: сотовых телефонов — 169, квартирных краж — 126, скота — 66, карманных краж — 46, имущество из салона автомобиля — 1.

В облпрокуратуре пояснили, что большая часть краж сотовых телефонов произошла в Уральске – это 146 случаев, в Зеленовском районе — 2, в Бурлинском — 3, в Теректинском, Чингирлауском и Сырымском — по 2, в Казталовском и Таскалинском районах – по 1.

Как воруют наши «сотки»?

Исходя из статистики прошедшего месяца, воры вытаскивают их: из карманов своих жертв (31);  из сумок (12); выхватывая из рук зазевавшихся граждан (120!); путем проникновения в квартиры (6).

— Будьте бдительны! Следите за своим имуществом, — предупреждают сотрудники прокуратуры ЗКО. – Если у вас похитили телефон, немедленно подавайте заявление не только в полицию, но и на его блокировку оператору сотовой связи. Если раньше отследить мобильник было проблематично, то на сегодняшний день это не составляет труда, поскольку по IMEI-коду возможно определить местонахождение телефонов в том случае, если аппарат включен.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

 

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