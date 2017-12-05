Директор «Уральскагрореммаш» осужден за махинации в тендерах Министерства обороны
Стали известны подробности судебного приговора в отношении Гимрана Бисенова, руководителя АО «Уральскагрореммаш». Он был взят под стражу в зале суда в Астане. Суд признал его виновным в подкупе должностного лица и в поставке товаров для Минобороны по искусственно завышенным ценам.
Речь идет о судебном процессе над руководителем национальной компании «Казахстан Инжиниринг» Канатом Султанбековым. Он и еще 8 человек оказались на скамье подсудимых в рамках уголовного дела, которое расследовало КНБ РК. В числе подсудимых оказался Гимран Бисенов, президент АО «Уральскагрореммаш». Суд проходил в закрытом режиме, и на прошлой неделе стало известно, что Гимран Бисенов был взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора. Он приговорен к 5 годам лишения свободы, но о его роли в этом уголовном деле стало известно только на этой неделе.
В частности, как сообщает сайт Верховного суда, в марте 2015 года Канат Султанбеков был назначен заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг». В ноябре 2015 года он пригласил в Астану президента АО «Уральскагрореммаш» Гимрана Бисенова. В рамках исполнения Гособоронзаказа между АО «Казахстан инжиниринг» и АО «Уральскагрореммаш» были заключены два договора на поставку авторазливочных станций в количестве 16 единиц на сумму 573,4 млн. тенге и автомаслозаправщиков с прицеп-цистернами в количестве 100 единиц на сумму 2,4 млрд. тенге.
Султанбеков и Бисенов договорились искусственно завысить суммы заключённых договоров на 286 млн. тенге. Султанбеков попросил за услуги 100 млн. тенге. Деньги он получил в декабре.
Во время оглашения приговора также в зале суда был взят под стражу еще один предприниматель — гражданин Израиля Гиль Смолински, который, как и Гимран Бисенов, давал взятки Канату Султанбекову за господряды Министерства обороны РК.
В общей сложности, Канат Султанбеков признан виновным в получении взяток на сумму более 1 млрд. тенге. До оглашения приговора подсудимый успел вернуть государству 10 млн. тенге и 300 тысяч долларов.
Неужели кто то верит что бизнесмены охотно давали деньги, 100% вынуждали, по другому у нас и заказы не дают, все мы в тендерах работаем и знаем что это такое. Какой смысл давать им сроки, тупо, пусть оплатят штраф и государство выйиграет от этого больше
Явно же вымогали у человека эти деньги, вот и занимайся предпринимательством после этого, не справедливо
Если не давать, то и работы не будет. Это было,есть и будет всегда просто апетипы растут у чиновников. Рыба гниет с головы
Берут и берут, все им мало. Когда же вы наконец насытитесь?
Или только на том свете? Ни оправдываю никого, раз предприниматель давал, значит и сам имел немалую выгоду. В конце концов остался бы без «жирных» заказов, зато на свободе.
Жаль, что страна таким образом теряет остатки лучших умов: технарей и строителей!
Султанбеков получил ярд ,а вернул 10 млн.и 300000 долларов ,а где остальное? И где конфискация имущества,нажитого непосильным трудом?