Директор «Уральскагрореммаш» осужден за махинации в тендерах Министерства обороны

Стали известны подробности судебного приговора в отношении Гимрана Бисенова, руководителя АО «Уральскагрореммаш». Он был взят под стражу в зале суда в Астане. Суд признал его виновным в подкупе должностного лица и в поставке товаров для Минобороны по искусственно завышенным ценам.

Президент АО «Уральскагрореммаш» Гимран Бисенов

Речь идет о судебном процессе над руководителем национальной компании «Казахстан Инжиниринг» Канатом Султанбековым. Он и еще 8 человек оказались на скамье подсудимых в рамках уголовного дела, которое расследовало КНБ РК. В числе подсудимых оказался Гимран Бисенов, президент АО «Уральскагрореммаш». Суд проходил в закрытом режиме, и на прошлой неделе стало известно, что Гимран Бисенов был взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора. Он приговорен к 5 годам лишения свободы, но о его роли в этом уголовном деле стало известно только на этой неделе. Осужден глава завода «Уральскагрореммаш»

В частности, как сообщает сайт Верховного суда, в марте 2015 года Канат Султанбеков был назначен заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг». В ноябре 2015 года он пригласил в Астану президента АО «Уральскагрореммаш» Гимрана Бисенова. В рамках исполнения Гособоронзаказа между АО «Казахстан инжиниринг» и АО «Уральскагрореммаш» были заключены два договора на поставку авторазливочных станций в количестве 16 единиц на сумму 573,4 млн. тенге и автомаслозаправщиков с прицеп-цистернами в количестве 100 единиц на сумму 2,4 млрд. тенге.

Султанбеков и Бисенов договорились искусственно завысить суммы заключённых договоров на 286 млн. тенге. Султанбеков попросил за услуги 100 млн. тенге. Деньги он получил в декабре.

Во время оглашения приговора также в зале суда был взят под стражу еще один предприниматель — гражданин Израиля Гиль Смолински, который, как и Гимран Бисенов, давал взятки Канату Султанбекову за господряды Министерства обороны РК.

В общей сложности, Канат Султанбеков признан виновным в получении взяток на сумму более 1 млрд. тенге. До оглашения приговора подсудимый успел вернуть государству 10 млн. тенге и 300 тысяч долларов.