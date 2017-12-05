Городская афиша Уральска (ДЕКАБРЬ)

Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры





Драматический театр им. А.Н. Островского



Пт. Ко Дню Первого Президента РК!

А.П. Чехов «Дядя Ваня» (сцена из деревенской жизни) 19.00

Сб. Лопе Де Вега «Дурочка» (бульварный роман в стихах) 18.00 Вс. С.Коган, В.Орлов «Волк, Лиса и Новогодние чудеса» (сказка) 12.00 Чт. К.Гольдони «Трактирщица» (комедия) 19.00

08.Пт. Премьера! Р.Куни «№ 13» (комедия) 19.00

09.Сб. А.Н. Островский «Последняя жертва» (мелодрама) 18.00

10.Вс. А.Линдгрен «Малыш и Карлсон,который живет на крыше» (сказка) 12.00

14.Чт. Премьера! Р.Куни «№ 13» (комедия) 19.00

15.Пт. О.Жанайдаров «Джут» (драма) 19.00

16.Сб. Ко Дню Независимости РК! О.Жанайдаров «Джут» (драма) 18.00

Вс. Г.Остер «Котенок по имени Гав» (сказка) 12.00

23.Сб. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

24.Вс. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

25.Пн. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

26.Вт. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

27.Ср. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

28.Чт. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

29.Пт. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

30.Сб. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00,13.00,16.00

31.Вс. Театрализованное представление у ёлки

М. Бартенев « Снегурушка» (сказка) 10.00, 13.00

Касса работает с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 16.00

Воскресенье с 11.00 до 16.00, без перерыва

Подробности по телефонам: 8 (7112) 50-34-07, 50-53-44

Дворец Культуры «Зенит»

Подробности по телефону: 8 (7112) 50-79-50

Премьеры кинофильмов и мультфильмов в декабре



«Коматозники» (ужасы, фантастика, триллер, драма 18+) Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям. «Детки напрокат»(комедия, семейный 12+) Макс и Венера так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми. Так каждый получит такого ребенка, о котором мечтал. Но недаром говорят: бойтесь своих желаний! «Она» (триллер, драма 16+)

ОНА — молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что ОНА совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет ЕЁ одиночество, это РЕБЁНОК. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия ещё одного жителя этого странного города.

«Легенда о Коловрате» (история, боевик, фэнтэзи 12+) XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

«Тайна Коко» (мультфильм, мюзикл, семейный 12+)

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

«Здравствуй, папа, Новый год! 2» (комедия, семейный 12+) Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо — папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они, как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

«Больше, чем кино» (мультфильм, 6+) Молодой режиссер безуспешно старается найти финансирование на свой дебютный фильм. Отчаявшись, он идет работать режиссером на небольшой детский телепроект. Оказавшись на съемочной площадке, он понимает, что здесь можно снять недорогой фильм. Все, что нужно, — это уговорить группу и актеров помочь ему.

«Колобанга. Привет, Интернет!» (мультфильм, 0+)

На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья — Чёлка, Колобок и Умник — встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо… Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!

«Конверт» (ужасы, 16+)

Москва. Наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт, как будто, преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

«Логово» (боевик, 16+)

Несколько друзей отправились отдыхать на живописный курорт Боровое. Арендовав дом, они и не подозревали, что попадут в самое логово криминального заговора.

Расписание сеансов можно узнать по телефонам:

Кинотеатр «Галактика» 8 (7112) 54-09-00, 54-08-93

Кинотеатр «Kinoplexx Uralsk» 8 (7112) 31-53-15

Кинотеатр «Cinema Park» 8 (7112) 24-42-42

Нана ИКСАНОВА