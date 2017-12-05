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Опубликовано: Вт, Дек 5th, 2017
203 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

В среду, 6 декабря, в Уральске и Аксае ожидается снег.

Иллюстративное фото

В Уральске, по сообщению GISmeteo, 6 декабря ожидается снег. Температура воздуха составит -2/-3 градуса. Ветер южный/юго-восточный. Влажность воздуха будет 60-70%. Ночью температура воздуха останется на отметке -3 градуса. Осадки в виде снега продолжатся.

В Аксае ожидается пасмурная погода. Небольшой снег пройдёт во второй половине дня. Температура опустится до -1/-2 градусов. Ветер южный/юго-восточный. Влажность воздуха составит 50-60%. Ночью будет идти снег, температура воздуха -1 градус.

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