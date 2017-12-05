Районный аким ЗКО: «Мы не выплатим ни тиына, пока не будет дороги»
Аким Зелёновского района Асхат Шахаров заявил, что он будет добиваться от подрядчика, чтобы тот завершил строительство дороги, начатое в селе Махамбет.
— Мы выделили из бюджета 4,5 миллиона тенге на строительство этой дороги, — рассказал Асхат Шахаров, отвечая на вопрос журналиста «УН». — Подрядчик отклонился от плана строительства. Мы будем добиваться качественного строительства дороги. Сейчас идёт судебное разбирательство.
По словам акима Шахарова, если суд примет решение в пользу фирмы-застройщика, на следующий год акимат объявит повторный тендер на завершение строительства гравийно-щебёночной дороги в Махамбете.
— Деньги подрядчику ещё не выплачены, — говорит районный аким, — и не будут выплачены до тех пор, пока подрядчик не выполнит все условия договора.
Также Асхат Шахаров сообщил, что результатов экспертизы, проведённой на сельской дороге, пока нет. По словам акима Зелёновского района, их объявят на следующем заседании суда.
Мария МЕЛЬНИКОВА