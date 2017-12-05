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Опубликовано: Вт, Дек 5th, 2017
571 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске горело общежитие (ВИДЕО)

Очередной пожар произошёл в одном из общежитий в Зачаганске. По сообщению ДЧС, жертв и пострадавших нет.

иллюстративное фото

Сегодня, 5 декабря, в 20:16 загорелась одна из комнат пятиэтажного дома по адресу Жангир хана, 15, сообщили «УН» в ДЧС области.

— Эвакуировано 35 человек, из них 10 детей, — рассказали нам в пресс-службе ДЧС ЗКО, — Пожарные спасли восемь человек, из них трое — дети. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Видео предоставлено очевидцами.

 

Мария МЕЛЬНИКОВА

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