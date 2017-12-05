В Уральске наказали руководство административной полиции
Однако, кто именно из руководителей адмполиции привлечен к дисциплинарной ответственности, в ДВД ЗКО называть отказываются.
Поводом для дисциплинарного взыскания стало то, что в канцелярии УАП не приняли заявления от водителей, возмущенных потоком штрафов за превышения скорости, которые зафиксировал скоростемер по улице Чагано-Набережная.
Об этом корреспонденту «УН» сообщил один из водителей, получивших предписание на оплату штрафа за превышение скоростного режима.
22 ноября мужчина обратился в канцелярию Управления административной полиции, чтобы подать заявление на пересмотр штрафа, однако бумагу у водителя не приняли. Через портал электронного правительства он обратился в Министерство внутренних дел с жалобой на действия сотрудников УАП.
Как нам стало известно, после этого было проведено служебное расследование, в ходе которого со стороны должностных лиц были выявлены нарушения — ненадлежащая организация работы по приему входящей корреспонденции.
За это нарушение сотрудник канцелярии и руководство УАП ДВД ЗКО привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом водителю, написавшему на блог министра, в официальном письме сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Да вообще надо снять Ахаева и др кто в в нулевых работал в РЭО окна были затонированы окошки закрыты открывались на 15 минут для ввида а нужные люди бегунки заходили к ним через дверь. Даже офицер с зеркалом выходил на 15 минут в день к своим машинам чтоб номера проверить а потом исчезал. Чтоб номер получить 2 дня ходили с утра до вечера стояли возле РЭО в дождь и снег. Молодец Абисатов и Ногаев которые положили конец их бизнесу.
А на каком основании руководство ДВД отказывается называть фамилии наказанных? Ведь работа госслудащих является гласной и прозрачной!!! Или на сотрудников полиции данный Закон не распостраняется????? И при чем тут наказание работников канцелярии???? Они люди полневольные,им поступило распоряжение «с верху». Тут еще усматривается и принуждение к нарушению Закона!!!! Так что господа полицейские,просим озвучить,кого и как привлекли к ответственности!!!! А вот с работника канцелярии снять наказание и принести публичное извенение!!!!! Так хочется надеятся на Вашу сознательность,и порядочность в соблюдении Закона!!!!
Лучше бы исправили скоростомер,и узнали куда текут денежки.А штрафы за этот период отменить.Причем тут нач.Адм.полиции.Выше берите.