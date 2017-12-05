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Опубликовано: Вт, Дек 5th, 2017
3 169 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске наказали руководство административной полиции

Однако, кто именно из руководителей адмполиции привлечен к дисциплинарной ответственности, в ДВД ЗКО называть отказываются.

Поводом для дисциплинарного взыскания стало то, что в канцелярии УАП не приняли заявления от водителей, возмущенных потоком штрафов за превышения скорости, которые зафиксировал скоростемер по улице Чагано-Набережная.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил один из водителей, получивших предписание на оплату штрафа за превышение скоростного режима.

22 ноября мужчина обратился в канцелярию Управления административной полиции, чтобы подать заявление на пересмотр штрафа, однако бумагу у водителя не приняли. Через портал электронного правительства он обратился в Министерство внутренних дел с жалобой на действия сотрудников УАП.

Как нам стало известно, после этого было проведено служебное расследование, в ходе которого со стороны должностных лиц были выявлены нарушения — ненадлежащая организация работы по приему входящей корреспонденции.

За это нарушение сотрудник канцелярии и руководство УАП ДВД ЗКО привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом водителю, написавшему на блог министра, в официальном письме сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

3 комментария
  1. Житель says:
    5 декабря 2017 в 13:11

    Да вообще надо снять Ахаева и др кто в в нулевых работал в РЭО окна были затонированы окошки закрыты открывались на 15 минут для ввида а нужные люди бегунки заходили к ним через дверь. Даже офицер с зеркалом выходил на 15 минут в день к своим машинам чтоб номера проверить а потом исчезал. Чтоб номер получить 2 дня ходили с утра до вечера стояли возле РЭО в дождь и снег. Молодец Абисатов и Ногаев которые положили конец их бизнесу.

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  2. ГРАЖДАНИН says:
    5 декабря 2017 в 13:45

    А на каком основании руководство ДВД отказывается называть фамилии наказанных? Ведь работа госслудащих является гласной и прозрачной!!! Или на сотрудников полиции данный Закон не распостраняется????? И при чем тут наказание работников канцелярии???? Они люди полневольные,им поступило распоряжение «с верху». Тут еще усматривается и принуждение к нарушению Закона!!!! Так что господа полицейские,просим озвучить,кого и как привлекли к ответственности!!!! А вот с работника канцелярии снять наказание и принести публичное извенение!!!!! Так хочется надеятся на Вашу сознательность,и порядочность в соблюдении Закона!!!!

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  3. Бекбулат says:
    5 декабря 2017 в 13:57

    Лучше бы исправили скоростомер,и узнали куда текут денежки.А штрафы за этот период отменить.Причем тут нач.Адм.полиции.Выше берите.

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