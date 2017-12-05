В Уральске наказали руководство административной полиции

Однако, кто именно из руководителей адмполиции привлечен к дисциплинарной ответственности, в ДВД ЗКО называть отказываются.

Поводом для дисциплинарного взыскания стало то, что в канцелярии УАП не приняли заявления от водителей, возмущенных потоком штрафов за превышения скорости, которые зафиксировал скоростемер по улице Чагано-Набережная.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил один из водителей, получивших предписание на оплату штрафа за превышение скоростного режима.

22 ноября мужчина обратился в канцелярию Управления административной полиции, чтобы подать заявление на пересмотр штрафа, однако бумагу у водителя не приняли. Через портал электронного правительства он обратился в Министерство внутренних дел с жалобой на действия сотрудников УАП.

Как нам стало известно, после этого было проведено служебное расследование, в ходе которого со стороны должностных лиц были выявлены нарушения — ненадлежащая организация работы по приему входящей корреспонденции.

За это нарушение сотрудник канцелярии и руководство УАП ДВД ЗКО привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом водителю, написавшему на блог министра, в официальном письме сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ.

Екатерина ЛИТВЯКОВА