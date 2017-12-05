В здании старого ЗАГСа в Уральске расположится Центр занятости

А ЦОН, находящийся сейчас в этом здании, переедет в здание технопарка «Алгоритм» по улице Чагано-Набережная.

Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

— В освободившемся здании ЦОНа планируется расположить Центр занятости населения города Уральск, — рассказал пресс-секретарь акимата Уральска Арсен ГУБАШЕВ. — В настоящее время ежедневно за консультацией и разъяснениями в Центр занятости обращаются до 300 жителей. А помещение на втором этаже здания по проспекту Достык-Дружбы, в котором располагается Центр занятости, не позволяет вместить всех сотрудников Центра и посетителей, так как зал ожидания рассчитан только на 20-30 человек. Переезд Центра занятости в новое здание также позволит увеличить доступность к государственным услугам людям с ограниченными возможностями.

В акимате отметили, что ЦОН переедет в здание технопарка «Алгоритм» на ул. Чагано-Набережная 4 декабря. Добраться до ЦОНа можно будет автобусами маршрутов №№6, 12, 30Д.

Екатерина ЛИТВЯКОВА