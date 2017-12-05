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Опубликовано: Вт, Дек 5th, 2017
1 220 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В здании старого ЗАГСа в Уральске расположится Центр занятости

А ЦОН, находящийся сейчас в этом здании, переедет в здание технопарка «Алгоритм» по улице Чагано-Набережная.

Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

— В освободившемся здании ЦОНа планируется расположить Центр занятости населения города Уральск, — рассказал пресс-секретарь акимата Уральска Арсен ГУБАШЕВ. — В настоящее время ежедневно за консультацией и разъяснениями в Центр занятости обращаются до 300 жителей. А помещение на втором этаже здания по проспекту Достык-Дружбы, в котором располагается Центр занятости, не позволяет вместить всех сотрудников Центра и посетителей, так как зал ожидания рассчитан только на 20-30 человек. Переезд Центра занятости в новое здание также позволит увеличить доступность к государственным услугам людям с ограниченными возможностями.

В акимате отметили, что ЦОН переедет в здание технопарка «Алгоритм» на ул. Чагано-Набережная 4 декабря. Добраться до ЦОНа можно будет автобусами маршрутов №№6, 12, 30Д.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

4 комментария
  1. Interscol says:
    5 декабря 2017 в 10:24

    вот бы центр занятости и расположили на Чагано-Набережной

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  2. A says:
    5 декабря 2017 в 11:26

    Хорошее решение. Наконец-то и о безработных вспомнили.

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  3. Топтыгин says:
    5 декабря 2017 в 12:31

    Перевели бы свой центр занятости на Чагано-Набережную. Оставьте наш ЦОН на старом месте. Теперь лучше буду ездить в ЦОН который на автопарке т.к. там ездят больше маршрутов, может быть так же поступят и остальные. Полагаю ЦОН на автопарке будет перегружен населением (явно поток увеличится), а на объездной будет пустовать.

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  4. рухани кыршу says:
    5 декабря 2017 в 12:32

    Теперь сделайте электронную очередь в бирже. А то хай вай стоит вечно на бирже. Кто за кем стоит в очереди не поймешь…

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