В здании старого ЗАГСа в Уральске расположится Центр занятости
А ЦОН, находящийся сейчас в этом здании, переедет в здание технопарка «Алгоритм» по улице Чагано-Набережная.
Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.
— В освободившемся здании ЦОНа планируется расположить Центр занятости населения города Уральск, — рассказал пресс-секретарь акимата Уральска Арсен ГУБАШЕВ. — В настоящее время ежедневно за консультацией и разъяснениями в Центр занятости обращаются до 300 жителей. А помещение на втором этаже здания по проспекту Достык-Дружбы, в котором располагается Центр занятости, не позволяет вместить всех сотрудников Центра и посетителей, так как зал ожидания рассчитан только на 20-30 человек. Переезд Центра занятости в новое здание также позволит увеличить доступность к государственным услугам людям с ограниченными возможностями.
В акимате отметили, что ЦОН переедет в здание технопарка «Алгоритм» на ул. Чагано-Набережная 4 декабря. Добраться до ЦОНа можно будет автобусами маршрутов №№6, 12, 30Д.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
вот бы центр занятости и расположили на Чагано-Набережной
Хорошее решение. Наконец-то и о безработных вспомнили.
Перевели бы свой центр занятости на Чагано-Набережную. Оставьте наш ЦОН на старом месте. Теперь лучше буду ездить в ЦОН который на автопарке т.к. там ездят больше маршрутов, может быть так же поступят и остальные. Полагаю ЦОН на автопарке будет перегружен населением (явно поток увеличится), а на объездной будет пустовать.
Теперь сделайте электронную очередь в бирже. А то хай вай стоит вечно на бирже. Кто за кем стоит в очереди не поймешь…