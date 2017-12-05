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Опубликовано: Вт, Дек 5th, 2017
530 Народные новости

«Жайыктеплоэнерго» не меняет водонагреватель

Этого нагревателя даже на 15 квартир мало, а он стоит на 45 квартир. Так говорят простые сантехники, когда нет руководства рядом.

В нашем доме по ул. Ружейникова, д.10, с 4 по 6 подъезды стоит вот такой водонагреватель (на фото), вернее то, что от него осталось. В «Жайыктеплоэнерго» говорят, что он нормальный, что нет денег на замену. А у нас, чтобы дождаться горячей воды, нужно минут 5 сливать, чтобы она пошла, а счетчик не разбирается, какая вода через него идет, вот мы и платим за холодную воду по тарифу горячей. И плюс к этому — вода идет слабым напором, с воздухом и еле горячая.

С уважением Александр АКУТИН

Один комментарий
  1. Алексей says:
    5 декабря 2017 в 13:04

    В районе Омега утром приходиться сливать минут 20, что бы ребенок умылся теплой водой! А в конце месяца набегает ого-го!

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