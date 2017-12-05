«Жайыктеплоэнерго» не меняет водонагреватель

Этого нагревателя даже на 15 квартир мало, а он стоит на 45 квартир. Так говорят простые сантехники, когда нет руководства рядом.

В нашем доме по ул. Ружейникова, д.10, с 4 по 6 подъезды стоит вот такой водонагреватель (на фото), вернее то, что от него осталось. В «Жайыктеплоэнерго» говорят, что он нормальный, что нет денег на замену. А у нас, чтобы дождаться горячей воды, нужно минут 5 сливать, чтобы она пошла, а счетчик не разбирается, какая вода через него идет, вот мы и платим за холодную воду по тарифу горячей. И плюс к этому — вода идет слабым напором, с воздухом и еле горячая.

С уважением Александр АКУТИН