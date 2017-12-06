Двое таэквондистов из Уральска признаны лучшими на международном турнире

Уральские школьники признаны лучшими на мировом чемпионате боевых искусств. Они завоевали «золото» и «серебро» в турнире, в котором участвовали более 4 тысяч спортсменов со всего мира.

Уральские мальчики в возрасте 10 лет, ученики СОШ №7 – Алессандро Карбоне и Фарид Кадыргалиев выиграли «золото» и «серебро» на международном чемпионате боевых искусств по таэквондо ITF, который прошел с 1 по 3 декабря в Минске.

На спортивных площадках около 4 тысяч спортсменов из 71 страны соревновались в 16 видах единоборств в возрастной категории 7-10 лет.

Из Казахстана туда отправились 90 человек, четверо спортсменов из Уральска.

Двое воспитанников уральской школы таэквондо завоевали золотую и серебряную медали. Фарид Кадыргалиев занял первое место и вернулся с золотой медалью, а Алессандро Карбоне выиграл серебряную медаль. Оба учатся в одной школе и являются друзьями детства.

По мнению мамы Алессандро Карбоне, Жанны Азаматовой, ребятам пришлось во многом себя ограничить, чтобы достичь успеха в этом чемпионате.

— Ребята упорно тренировались в течение месяца ежедневно, при этом совмещали все с учебой. Я, например, Саше сказала: «У тебя должен быть режим дня: рано ложиться спать, никаких развлечений», и он согласился на всё это. Я восхищаюсь такой выдержкой и целенаправленностью в 10 лет. И, конечно же, спасибо за это тренеру, ведь именно он воспитал их, — говорит мама Саши Жанна Азаматова.

Тренером ребят является Ахметов Аралбек. Он занимается с ними уже 5 лет, а, кроме них, тренирует еще около 80 таэквондистов.

Ранее несколько лет подряд спортсмены участвовали в чемпионате Казахстана по таэквондо, где также занимали призовые места.

Впереди их ждёт отбор на чемпионат Азии в Монголии, где ребята уже будут претендовать на нормативы мастеров спорта.

Как отмечает их тренер, Саша и Фарид очень спортивные парни, которые выделятся еще не один раз.

Таэквондо – это корейское боевое искусство, в котором с помощью рук и ног человек может научиться защищать себя и атаковать противника. Таэквондо тренирует не только тело, но и закаляет дух. Слово «таэквондо» означает – «путь постижения истины посредством совершенствования рук и ног».

Анжелика БОРЗИКОВА