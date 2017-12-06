С 2018 года пенсионные накопления нельзя будет забрать единовременно

А с июля будущего года базовую пенсию в 28 850 тенге (прожиточный минимум) будут получать только те, кто имеет трудовой стаж 33 года.

В ЕНПФ рассказали об изменениях выплат пенсионных накоплений.

Об этом сегодня, 6 декабря, во время брифинга сообщил директор ЗКОФ АО «ЕНПФ» Кайрат ИХСАНОВ.

– Единовременно забрать свои накопления будет возможно, только если они не превышают 12-кратного размера минимальной пенсии. Это 404 940 тенге, — сказал Кайрат Ихсанов. – Все, что превышает эту сумму, будет выдаваться только ежемесячно. Размер этих выплат будет определяться как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат. При этом выплата не может быть меньше 54% от прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума в РК в 2018 году составит 28 850 тенге.

По словам Ихсанова, в случае смерти пенсионера, его выплаты могут забрать наследники. Средства будут выплачиваться единовременно.

Кроме того, директор пенсионного фонда сообщил, что с июля 2018 года базовая пенсия будет выплачиваться, исходя из трудового стажа и стажа участия в пенсионной системе.

— Поменяется порядок расчета базовой пенсии, — отметил Кайрат Ихсанов. – Если сейчас базовая пенсия составляет 14 466 тенге, то с июля те, кто отчисляет пенсионные взносы в ЕНПФ 10 лет и менее, будут получать 54% от размера прожиточного минимума. Если же стаж превышает 10 лет, то за каждый год будут добавляться 2% от размера прожиточного минимума. Так, получать 100% прожиточного минимума – 28 850 тенге — смогут только те, кто имеет стаж 33 года.

На брифинге также рассказали, что тем гражданам, которые на 1 января 1998 года не имели трудового стажа или он был менее 6 месяцев, пенсии за счет бюджетных средств назначаться не будут.

— После 2043 года пенсии из бюджета за трудовой стаж казахстанцы моложе 1980-1982 годов рождения получать не будут, — сказали в ЕНПФ.

Подробный материал об изменениях в пенсионном законодательстве можно будет прочитать в следующем номере «Уральской недели».

Екатерина ЛИТВЯКОВА