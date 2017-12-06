С 2018 года пенсионные накопления нельзя будет забрать единовременно
А с июля будущего года базовую пенсию в 28 850 тенге (прожиточный минимум) будут получать только те, кто имеет трудовой стаж 33 года.
Об этом сегодня, 6 декабря, во время брифинга сообщил директор ЗКОФ АО «ЕНПФ» Кайрат ИХСАНОВ.
– Единовременно забрать свои накопления будет возможно, только если они не превышают 12-кратного размера минимальной пенсии. Это 404 940 тенге, — сказал Кайрат Ихсанов. – Все, что превышает эту сумму, будет выдаваться только ежемесячно. Размер этих выплат будет определяться как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат. При этом выплата не может быть меньше 54% от прожиточного минимума.
Размер прожиточного минимума в РК в 2018 году составит 28 850 тенге.
По словам Ихсанова, в случае смерти пенсионера, его выплаты могут забрать наследники. Средства будут выплачиваться единовременно.
Кроме того, директор пенсионного фонда сообщил, что с июля 2018 года базовая пенсия будет выплачиваться, исходя из трудового стажа и стажа участия в пенсионной системе.
— Поменяется порядок расчета базовой пенсии, — отметил Кайрат Ихсанов. – Если сейчас базовая пенсия составляет 14 466 тенге, то с июля те, кто отчисляет пенсионные взносы в ЕНПФ 10 лет и менее, будут получать 54% от размера прожиточного минимума. Если же стаж превышает 10 лет, то за каждый год будут добавляться 2% от размера прожиточного минимума. Так, получать 100% прожиточного минимума – 28 850 тенге — смогут только те, кто имеет стаж 33 года.
На брифинге также рассказали, что тем гражданам, которые на 1 января 1998 года не имели трудового стажа или он был менее 6 месяцев, пенсии за счет бюджетных средств назначаться не будут.
— После 2043 года пенсии из бюджета за трудовой стаж казахстанцы моложе 1980-1982 годов рождения получать не будут, — сказали в ЕНПФ.
Подробный материал об изменениях в пенсионном законодательстве можно будет прочитать в следующем номере «Уральской недели».
Екатерина ЛИТВЯКОВА
У.н а скажите пожалуйста если я получаю российское гражданство в следующем году мне выплатят мои пенсионные разом?
Денег нет но вы держитесь
Это как получается, если я 1984 года рождения я после 2043 года не буду получать пенсию, если так, почему тогда на данный момент с моего оклада удерживают 10% пенсионного взноса, пускай тогда не удерживают эти 10%, лучше я ежемесячно буду их на депозит откладывать. Что за фигня. Объясните, пож-та, мне, простому служащему государственного учреждения, весь этот кипиш, простым, человеческим языком.
После 2043 года пенсии из бюджета за трудовой стаж казахстанцы моложе 1980-1982 годов рождения получать не будут, — сказали в ЕНПФ.
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Короче, если не накопишь — пенсия отменяется. Государство снимает с себя обязательства перед своими гражданами. Жалко мне это государство.
Пенсионые копим копим , а в итоге получим шиш. Все деньги банкам в поддержку раздали, а банки процент на кредиты задрали более 16-20 процентов. Вот так и живем.
Я не понял, единовременно могут забрать свои накопления только пенсионеры? или все граждане?
единовременно никто не сможет забрать. Только если уезжаете за границу на ПМЖ и меняете гражданство. во всех остальных случаях только частями и по достижению пенсионного возраста