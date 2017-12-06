Информацию о новом детском пособии, распространяемую в Сети, опровергли в ЦОНе Уральска

Несколько дней жители области активно распространяли в мессенджерах и соцсетях аудио-сообщение, в котором говорилось, что государство будет выплачивать всем несовершеннолетним детям Казахстана каждый месяц по 2269 тенге (1 МРП). Но эта новость, мягко говоря, оказалась неправдой.

Перечень документов для получения пособия, который распространяли в мессенджерах.

По словам автора рассылки, пособие будут выплачивать абсолютно всем детям от 0 до 18 лет. В этом же сообщении есть подробная инструкция о том, какие документы необходимо предоставить, чтобы начать получать пособие.

Однако в ЦОНе Уральска эту информацию опровергли. По словам Эльмиры Нурулиной, руководителя отдела ЦОН, речь идет о пособиях для детей из малообеспеченных семей.

— Пособия для всех детей у нас нет, — рассказала «УН» Эльмира Нурулина, руководитель отдела №1 ЦОН г. Уральск. — Есть детская государственная помощь для малообеспеченных семей. Детям до 18 лет выплачивается пособие, если в семье среднедушевой доход — ниже стоимости продовольственной корзины.

Есть ещё один вид помощи, который получают семьи, где есть дети, — это, по словам Нурулиной, пособие многодетным семьям. Многодетными считаются семьи, в которых есть четверо и более детей. Но и в эти выплаты со следующего года будут внесены изменения. Семьи, в которых четвёртый ребёнок родился (то есть семья приобрела статус многодетной) до 2018 года, выплаты сохранятся и впредь. Но семьи, где четвёртый ребёнок родится в 2018 году и позже, станут получать пособие в виде адресно-социальной помощи.

Мария МЕЛЬНИКОВА