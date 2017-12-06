MURMAN и MYWAY – характер в каждой детали

Компания «Урал-Кров-Авто» представила уральским автолюбителям сразу две новинки китайского бренда LIFAN: новый седан бизнес-класса MURMAN и городской 7-местный кроссовер MYWAY. Официальная презентация состоялась в минувший понедельник, где менеджеры автосалона подробно рассказали о новинках китайского автопрома.

Встречают, как известно, «по одёжке». Murman довольно ладно скроен, все пропорции соблюдены, и в каждой черте новинки явно прослеживаются современные тренды автомобильного дизайна. Автомобиль разработан европейскими дизайнерами. Новинка имеет самобытную и узнаваемую внешность. Доступ в салон Lifan Murman, равно, как и запуск мотора, обеспечивает система бесключевого доступа, а в салоне «китайца» все говорит о том, что перед вами – седан премиум-класса: мультимедийная система с ЖК-дисплеем, камера заднего вида, складывающиеся зеркала с электроприводом, система курсовой устойчивости, пластиковые вставки под благородное дерево, кожаные сиденья с декоративной строчкой, кресла водителя и переднего пассажира, регулируемые электроприводом в 6-ти направлениях, и прочие атрибуты автомобиля, который создан для успешных и уверенных в себе владельцев. Под капотом новинки «прячется» бензиновый двигатель с объёмом 1,8 л и мощностью в 128 л.с., работающий в комплексе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Заявленный производителем расход топлива в комбинированном режиме не превышает 8 литров на 100 км пути. Салон новинки комфортно вмещает пятерых взрослых людей, а багажное отделение радует своей вместимостью – целых 510 литров! В целом, Lifan Murman произвёл впечатление достойной машины за умеренную цену от 5 849 900 тенге, которая полностью исключает конкурентов в бизнес-сегменте.

«Джипоподобные» машины всегда приводили казахстанцев в восторг, и вторая новинка, представленная в «Урал-Кров-Авто», мгновенно собрала вокруг себя потенциальных покупателей. Lifan Myway – первый городской 7-местный кроссовер, представленный китайской компанией, оказался брутальным, чуть угловатым, без надуманной эстетики выпуклых и малых форм. Колёсные арки без расширения отлично вписались в образ автомобиля. Крупная решётка радиатора со здоровенной перекладиной и оптика с окантовкой цвета сапфира, буквально, врезаются в память. Щедрая электронная «начинка» в виде мультируля с усечённым основанием в духе спорткаров, цветного дисплея мультимедийной системы, штатной аудиосистемы с разъёмами USB/AUX весьма впечатлит любителей комфортной езды. А вот фанатов «вылазок за город» порадует высокий клиренс – 192 мм. Максимальная комплектация также включает следующие опции: салон из искусственной кожи, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, доступ без ключа, передний и задний парктроники, светодиодное наполнение основной оптики. Климат-контроль, камера заднего вида, ABS и ESP, бесключевой доступ в салон, кнопочный запуск двигателя, обогрев сидений. Бензиновый двигатель объёмом 1,8 л, идущий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач обеспечит максимальную скорость движения — 180 км/ч и приятный расход топлива – от 6,5 до 8 литров на 100 километров в городском потоке. Картина была бы неполной, если бы я забыла упомянуть систему курсовой устойчивости, штатную GPS-навигацию, подушки безопасности для водителя и впереди сидящего пассажира, электрическую регулировку кресла водителя и электропривод боковых зеркал, но я не забыла, поэтому всё в порядке. К слову, цена Myway в автосалоне «Урал-Кров-Авто» составляет всего от 5 199 900 тенге, а при слове «7-местная» в этом ценовом диапазоне на ум приходит только Lada Largus, только вот порадовать своего владельца подобной комплектацией, комфортом и внешностью она, вряд ли, сможет. Думаю, стоит напомнить, что на весь модельный ряд Lifan действует гарантия, которая составляет 5 лет или 150 000 километров пробега, что, само по себе, — весьма неплохой бонус.

ВНИМАНИЕ:

— Для всех желающих познакомиться с новинками поближе компания проведёт Дни открытых дверей с 14 по 16 декабря. Плюс — приобретая автомобиль Lifan только в эти дни, вы получите дополнительную скидку и зимние шины в подарок, — сообщил Бауыржан Мухамбеткали, руководитель отдела продаж ТОО «Урал-Кров-Авто», и добавил, что акция распространяется на весь модельный ряд. К тому же, в автосалоне Lifan вы можете обменять свой автомобиль с выгодой до 500 000 тенге, а также приобрести автомобиль в кредит с первоначальным взносом от 10% сроком до 7 лет.

Мы ждем вас по адресу: Автосалон Lifan, г. Уральск, ул. Шолохова, 11/4.

Тел.: 8 (7112) 21 45 45.