Мужчина, виновный в пожаре в ЗКО отпущен домой

Житель общежития в Зачаганске, которого соседи обвиняют в крупном пожаре в их доме, не был задержан полицейскими. Его отпустили домой после того, как он дал показания.

сгоревшая комната Мурата Жасикеева

— По факту пожара назначена экспертиза, — сообщили «УН» в пресс-службе ДВД ЗКО, — как только будут готовы результаты, полицейские примут решение, будет ли возбуждено дело или нет. ЧП зарегистрировано в КУИ. В Уральске горело общежитие (ВИДЕО)

В ДВД области нам сообщили, что на Мурата Жасикеева ранее поступали жалобы от соседей. В прошлом году он привлекался к административной ответственности. Правда, статью в полиции нам не уточнили. взрыва баллона не было (ФОТО)

В Уральске горело общежитие (ВИДЕО) Сейчас, рассказали в полиции, мужчина отпущен домой. Правда, комната, где он жил до вчерашнего вечера выгорела дотла. По словам соседей Мурата Жасикеева, в пожаре виноват он сам.

Мария МЕЛЬНИКОВА