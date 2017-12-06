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Опубликовано: Ср, Дек 6th, 2017
20 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Обвиняемый в убийстве двух девушек и ребенка в Уральске просил проводить суд в закрытом режиме

Однако судья специализированного межрайонного уголовного суда Бахыт Ермаханов отказал Адилету Камалиеву, обвиняемому в совершении жестокого убийства.

Сегодня, 6 декабря, в специализированном межрайонном суде состоялось первое судебное заседание по убийству двух девушек и 3-летнего ребенка.

Камалиеву предъявлено обвинение по статье 99 части 2 Уголовного кодекса РК «Убийство двух или более лиц». Обвинение запросило для него 20 лет лишения свободы.

В начале заседания обвиняемый просил проводить суд в закрытом режиме. Ему было отказано.

Кроме того, Камалиев отказался от суда присяжных.

«Уральская неделя» следит за развитием событий.

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