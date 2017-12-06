В Уральске подрядчик объяснил ситуацию с укладкой асфальта во время снегопада (ВИДЕО)

Руководитель ТОО «Айдана» Аветик Амирханян сообщил, что строительство дорожные рабочие из его фирмы вели ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. При этом все работы по укладке асфальта были закончены до того момента, как пошел снег.

— Снег пошел в начале седьмого утра, а укладку асфальта рабочие закончили в пять, — сказал «УН» Аветик Амирханян. — Когда начался снегопад, рабочие уже заканчивали утрамбовку катками. Понятно, что снег, падая на свежую дорогу, испарялся, ведь температура асфальтовой массы – 150 градусов. Если человек не смыслит в строительстве, наверное, это может показаться подозрительным. Но хочу еще раз сказать, мы ни на шаг не отошли от нормативов, все делали как положено.

Аветик Амирханян рассказал также, что уложенный слой асфальта – первый, нижний. Дорога по улице Темиртауской – объект переходящий и в следующем году на нижний будет уложен верхний слой мелкозернистого асфальта.

— Подчеркиваю, что за эту работу мы не получили ни копейки бюджетных денег. Мы ее даже не процентуем как отдельный вид работ. Это просто часть строительства дороги. Оплату за свою работу мы получим только после того, как комиссия примет все полотно целиком. А я уверен, эта дорога после нашей работы прослужит очень долго.

Аветик Амирханян пообещал, что весной, после того, как сойдет снег он, лично пригласит корреспондентов УН проинспектировать качество этого нижнего слоя асфальта.

Замир УТЕГЕНОВ

Видео: Нана ИКСАНОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ

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