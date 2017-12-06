В Уральске подрядчик объяснил ситуацию с укладкой асфальта во время снегопада (ВИДЕО)
Руководитель ТОО «Айдана» Аветик Амирханян сообщил, что строительство дорожные рабочие из его фирмы вели ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. При этом все работы по укладке асфальта были закончены до того момента, как пошел снег.
— Снег пошел в начале седьмого утра, а укладку асфальта рабочие закончили в пять, — сказал «УН» Аветик Амирханян. — Когда начался снегопад, рабочие уже заканчивали утрамбовку катками. Понятно, что снег, падая на свежую дорогу, испарялся, ведь температура асфальтовой массы – 150 градусов. Если человек не смыслит в строительстве, наверное, это может показаться подозрительным. Но хочу еще раз сказать, мы ни на шаг не отошли от нормативов, все делали как положено.
Аветик Амирханян рассказал также, что уложенный слой асфальта – первый, нижний. Дорога по улице Темиртауской – объект переходящий и в следующем году на нижний будет уложен верхний слой мелкозернистого асфальта.
— Подчеркиваю, что за эту работу мы не получили ни копейки бюджетных денег. Мы ее даже не процентуем как отдельный вид работ. Это просто часть строительства дороги. Оплату за свою работу мы получим только после того, как комиссия примет все полотно целиком. А я уверен, эта дорога после нашей работы прослужит очень долго.
Аветик Амирханян пообещал, что весной, после того, как сойдет снег он, лично пригласит корреспондентов УН проинспектировать качество этого нижнего слоя асфальта.
Замир УТЕГЕНОВ
Видео: Нана ИКСАНОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ
Читать по теме:В Уральске фирма депутата укладывала горячий асфальт в снегопад (ВИДЕО)
В Уральске горело общежитие (ВИДЕО)
Информацию о новом детском пособии, распространяемую в Сети, опровергли в ЦОНе Уральска
В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду (пункт 10.16).
Так же вы забыли еще написать что температура должна быть выше 0 градусов
Аветик, постели нормально дорогу в п. Чапаево. Деньги забрал и как попало сделал. Особенно улица Ихсанова слой дороги в некоторых местах 3 см. Побойся Аллаха, ведь аукнется и очень сильно аукнется.
В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду (пункт 10.16).
Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью — не ниже 10°С; теплых смесей — при температуре не ниже минус 10°С.
Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0°С при соблюдении следующих требований:
толщина устраиваемого слоя должна быть не менее 4 см;
необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными минеральными порошками;
А разве данного подрядчика не признали не добпосовестным?
Мамам клянись
???
УКЛАДКААСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
10.16.Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухуюпогоду. Укладку горячих и холодных
смесей следует производить весной и летомпри температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С,осенью — не ниже 10 °С;
теплых смесей — при температуре не ниже минус 10 °С.
Допускаетсяпроизводить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей притемпературе воздуха не ниже 0 °С
присоблюдении следующих требований:
толщинаустраиваемого слоя должна быть не менее 4 см;
необходимоприменять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными минеральнымипорошками;
устраиватьследует, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонногопокрытия; если зимой или весной по
этому слою будут передвигаться транспортныесредства, его следует устраивать из плотных асфальтобетонных смесей;
верхний слойдопускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (ссохранением температуры
нижнего слоя не менее 20 °С).
Укладкухолодных асфальтобетонных смесей следует заканчивать ориентировочно за 15 днейдо начала периода осенних
дождей, за исключением смесей с активированнымиминеральными материалами.
10.17.Перед укладкой смеси (за 1—6 ч) необходимо произвести обработку поверхностинижнего слоя битумной эмульсией,
рауфик, не виноват…
п.с фото -зачёт.
Аветик нормально будет все
Аветик просто хотел по быстрее подписать акт выполнненых работ и получить лавэ. Он не виноват виновата снег.