Погода в Уральске и Аксае на ближайшие сутки

Снег ожидается в Уральске и в Аксае 7 декабря.

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В Уральске в четверг будет пасмурная погода, сообщает GISmeteo. В течение дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет -2/-3 градуса. Ветер будет дуть с юга/юга-востока. Влажность воздуха — до 95 процентов. Ночью похолодает до -7/-9 градусов.

В Аксае также в течение ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха опустится до -1/-2 градусов. Ветер южный/юго-восточный. Влажность воздуха составит 80-85 процентов. Ночью столбик термометра опустится до -4/-5 градусов.