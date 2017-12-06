Пожар в Уральске: взрыва баллона не было (ФОТО)
По словам очевидцев пожара в Зачаганске, ЧП произошло по вине пьющего жильца дома. Информацию о том, что в общежитии взорвался газовый баллон, спасатели не подтвердили.
57-летний житель одной из комнат общежития Мурат Жасикеев, по словам соседей, часто выпивал. Они не раз обращались к местному участковому полицейскому с жалобами на соседа-алкоголика.
Жители общежития рассказали, что их сосед Жасикеев однажды уже устроил небольшой пожар. Тогда пламя удалось потушить своими силами. Были случаи пьяных драк и поножовщины.
— У него (Мурата Жасикеева — прим. «УН») часто собирались друзья, — рассказала одна из соседок Жасикеева Татьяна Утарова, — они выпивали, шумели. Мы несколько раз жаловались участковому, но он не реагировал на наши обращения.
Сейчас Жасикеева задержали полицейские. С места проишествия его увезли в УВД.
Информация о том, что во время пожара в одной из комнат общежития взорвался газовый баллон, не подтвердилась. Об этом «УН» сообщили в службе пожаротушения Уральска.
— Взрыва не было. Пожарные вынесли баллоны на улицу, — рассказала пресс-секретарь службы пожаротушения Жазира АБДРАХМАНОВА.
Кроме того, в службе пожаротушения отметили, что никто из эвакуированных жильцов не пострадал.
— С места происшествия на машине «скорой помощи» в больницу пожарные никого не отправляли, — сообщили спасатели.
Лукпан Ахмедьяров, Мария Мельникова
фото: Рауля Упорова
Молодцы пожарная служба, что вовремя приехали и убрали газовый баллон, не дай бог взорвался, то человеческих жерв безвинных не удалось бы предотвратить! Вообще всех алкашей с этого забрать и провести профилактическую беседу, а это пререгатива службы ДВД