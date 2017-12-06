Пожар в Уральске: взрыва баллона не было (ФОТО)

По словам очевидцев пожара в Зачаганске, ЧП произошло по вине пьющего жильца дома. Информацию о том, что в общежитии взорвался газовый баллон, спасатели не подтвердили.

Комната, в которой произошло возгорание.

57-летний житель одной из комнат общежития Мурат Жасикеев, по словам соседей, часто выпивал. Они не раз обращались к местному участковому полицейскому с жалобами на соседа-алкоголика.

Эвакуированные жильцы дома остались без света на неопределённый срок.

Жители общежития рассказали, что их сосед Жасикеев однажды уже устроил небольшой пожар. Тогда пламя удалось потушить своими силами. Были случаи пьяных драк и поножовщины.

Коридор общежития, где случился пожар. Все стены — в копоти. В здании стоит едкий запах гари.

— У него (Мурата Жасикеева — прим. «УН») часто собирались друзья, — рассказала одна из соседок Жасикеева Татьяна Утарова, — они выпивали, шумели. Мы несколько раз жаловались участковому, но он не реагировал на наши обращения.

Комната Мурата Жасикеева выгорела дотла.

Сейчас Жасикеева задержали полицейские. С места проишествия его увезли в УВД.

Информация о том, что во время пожара в одной из комнат общежития взорвался газовый баллон, не подтвердилась. Об этом «УН» сообщили в службе пожаротушения Уральска.

— Взрыва не было. Пожарные вынесли баллоны на улицу, — рассказала пресс-секретарь службы пожаротушения Жазира АБДРАХМАНОВА.

Кроме того, в службе пожаротушения отметили, что никто из эвакуированных жильцов не пострадал.

— С места происшествия на машине «скорой помощи» в больницу пожарные никого не отправляли, — сообщили спасатели.

Лукпан Ахмедьяров, Мария Мельникова

фото: Рауля Упорова