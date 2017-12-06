В Уральске фирма депутата укладывала горячий асфальт в снегопад (ВИДЕО)
Шокирующий случай дорожного брака выявили в Уральске. Горячий асфальт укладывали рано утром под снегопадом. Как выяснилось, дорогу ремонтирует компания депутата областного маслихата.
Речь идет об улице Темиртауская в районе Зачаганск. Жители этой улицы сегодня в 5 часов утра были разбужены шумом дорожной техники, которая укладывала асфальт.
— Я вышла на улицу и очень удивилась от того, что рабочие укладывают асфальт, несмотря на снегопад. Хотела снять видео, как рассветет, но в 8 часов утра дорожники свою работу закончили и технику забрали, — рассказывает местная жительница Светлана Гаврилина.
В городском акимате тоже были весьма удивлены, увидев кадры видео. Кайрат Мухамбеткалиев, начальник отдела автомобильных дорог акимата города Уральск, сказал, что, в связи с этим случаем, акимат проведет свою проверку и подрядчика привлекут к ответственности.
— Во-первых, мы, однозначно, подадим в суд на подрядчика. Второе — мы не примем этот объем и заставим подрядчика переделывать асфальт за свой счет, — сказал Кайрат Мухамбеткалиев.
В городском акимате сообщили, что тендер на ремонт этой улицы выиграла компания «Айдана», которая принадлежит депутату областного маслихата Аветику Амирханяну. Редакция предложила депутату объяснить ситуацию, но он пока не вышел на связь.
Замир УТЕГЕНОВ
Рафик не уиноват снег сам пошел!
Имя депутата в студию пжл,что за ребус у вас а…
написано же — ТОО Айдана. Аветик Амирханян
Опять новые технологии?
ул.Карбышева дом 66. во дворе перекладите асфальт (вода собирается в лужи перед подъздом №4
Заранее Спасибо!
А это уже фишка — по ночам косорезить !
Так мы точно не войдём в число 30-ти развитых стран!!!
Он уже не первый раз косячит может пора включить его в список недобросовестных подрядчиков ?
Этому Аветику Амирханяну как с гуся вода. Эту компанию признавали недобросовестным подрядчиком а толку. Деньги решают ВСЕ! Ну а депутатом его выбирают акимы, а не народ. Народ просто участвует в шоу под названием «выборы»….
Главное откатить кому надо. И все, дело замято.
Вот не надо ляля.
Власть была против Авитика в первые его выборы. Там от акимата был другой кандидат.
Работал в школе и знаю. Там на участках «типо для повышение посещаемости» раздавали чай и сахар и обещание сделать около 16 школы асфальт. Народ у нас такой. А вы все на власть грешите. С себя начните.
Насколько знаю, тогда боялись прохождения оппозиционной женщины. И решили закрыть глаза на сахар и чай. А только потом он стал другом для всех и накрывал дастарханы для нужных людей. Слышал он такой тип, что без мыла во все кабинеты залазиет. Это дар у него такой.
Главное чтобы кошек не было
Это что. В п.Федоровка Аветик укладывал асфальт в ноябре когда шли проливные дожди и земля превратилась в кашу из смеси графия и щебня. ЖКХ и прокуратура молчат.
Прокурору Теректинского района некогда. Он свое пузо набивает и жирнеет. Парится в сауне Президента да баб местных шпилит. Не жалеешь ты себя, Абеке, рук своих не жалеешь, отдохнул бы ты годик другой в хате… красной
Айда, молодец АВЕТИК! Ай МОЛОДЕЦ! Как всегда на всех положил большой ………! Ему на всех нас…….!
он уже не депутат городского маслихата, берите выше ОБЛАСТНОГО. Баравздес с армнского на дорожный он перевел наверное на казахский бәріне п…ц ))))
А так че? малорик. могёт значить. Попробывал бы в Армении такой финт
Вы знаете, вот мне жалко моих денег, я не оговорился, я плачу налоги в бюджет. А вот такие, как депутат , таким вот образом осваивает средства! Эту фирму когда ещё признавали недобросовестным поставщиком, так нет же , ему дают объемы. Специалисты отдела автомобильных дорог интересуются, что происходят с теми объектами которые сдали в прошлом году? Вот например по ул Ихсанова в том году асфальтировались дороги, тратуары, сделали арыки . Так что происходит в этом году? В этом году решили проложить кабели, кругом все перерыли , тратуары в грязи, а арыки засыпали землёй! Не верите? Напротив кафе Ару Ана не доходя до Чурина засыпали арык! Что за такое безразличие? После дождя на перекрёстках скапливается вода, приходится обходить!!!
Эта подрядная организация была в недобросовестных поставщиках уже.
Зато аким говорит будем следить за качеством .качество у нас мировых стандартов.
Как и у нас в Таскале на ул.Маметовой укладывают бардюрный камень для тротуара в сугробы)) красота!!!
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