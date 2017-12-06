В Уральске фирма депутата укладывала горячий асфальт в снегопад (ВИДЕО)

Шокирующий случай дорожного брака выявили в Уральске. Горячий асфальт укладывали рано утром под снегопадом. Как выяснилось, дорогу ремонтирует компания депутата областного маслихата.

Речь идет об улице Темиртауская в районе Зачаганск. Жители этой улицы сегодня в 5 часов утра были разбужены шумом дорожной техники, которая укладывала асфальт.

— Я вышла на улицу и очень удивилась от того, что рабочие укладывают асфальт, несмотря на снегопад. Хотела снять видео, как рассветет, но в 8 часов утра дорожники свою работу закончили и технику забрали, — рассказывает местная жительница Светлана Гаврилина.

В городском акимате тоже были весьма удивлены, увидев кадры видео. Кайрат Мухамбеткалиев, начальник отдела автомобильных дорог акимата города Уральск, сказал, что, в связи с этим случаем, акимат проведет свою проверку и подрядчика привлекут к ответственности.

— Во-первых, мы, однозначно, подадим в суд на подрядчика. Второе — мы не примем этот объем и заставим подрядчика переделывать асфальт за свой счет, — сказал Кайрат Мухамбеткалиев.

В городском акимате сообщили, что тендер на ремонт этой улицы выиграла компания «Айдана», которая принадлежит депутату областного маслихата Аветику Амирханяну. Редакция предложила депутату объяснить ситуацию, но он пока не вышел на связь.

Замир УТЕГЕНОВ