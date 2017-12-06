В Уральске супермаркет «Алтындар» дарит подарки

Приобретая здесь товар на сумму 3000 тенге, вы становитесь участником акции и можете выиграть холодильник, стиральную машину и многое другое.

Предновогодняя акция от супермаркета «Алтындар» продлится с 1 по 15 декабря 2017 года.

Условия акции просты – купите в «Алтындар» товар на сумму 3000 тенге. Возьмите у кассира чек, запишите в него свои Ф.И.О. и контактный телефон. Опустите свой чек в специальный ящик для сбора чеков.

Розыгрыш призов по вашим чекам пройдёт 16 декабря в супермаркете «Алтындар» по улице Шолохова, 62.

Участвуйте в акции — и станьте обладателем ценного приза от супермаркета «Алтындар».