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Опубликовано: Ср, Дек 6th, 2017
78 Партнерский материал / Уральская неделя - архив

В Уральске супермаркет «Алтындар» дарит подарки

Приобретая здесь товар на сумму 3000 тенге, вы становитесь участником акции и можете выиграть холодильник, стиральную машину и многое другое.

Предновогодняя акция от супермаркета «Алтындар» продлится с 1 по 15 декабря 2017 года.

Условия акции просты – купите в «Алтындар» товар на сумму 3000 тенге. Возьмите у кассира чек, запишите в него свои Ф.И.О. и контактный телефон. Опустите свой чек в специальный ящик для сбора чеков.

Розыгрыш призов по вашим чекам пройдёт 16 декабря в супермаркете «Алтындар» по улице Шолохова, 62.

Участвуйте в акции — и станьте обладателем ценного приза от супермаркета «Алтындар».

 

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