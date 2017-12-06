В ЗКО 12 частных медучреждений получат госзаказ на обслуживание пациентов в 2018-м году

В 2015-м году всего три частные клиники обслуживали жителей области по государственному гарантированному объему медицинской помощи.

Всего подали заявки на планированный объём медицинской помощи в рамках ГОБМП на 2018 год 51 организация — 12 частных медицинских организаций и 39 государственных. Закуп медицинских услуг для населения области на 2018 год производил Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

— Мы постепенно входим в систему обязательного медицинского страхования, — поясняет Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования». — Сейчас на первый план выходит качество медицинских услуг. Участие частных медучреждений создает конкуренцию среди желающих оказывать услуги по заказу нашего фонда.

15 ноября истек двухмесячный срок, в течение которого казахстанцы могли выбрать поликлиники и самостоятельно прикрепиться к ним. В нашей области таким правом воспользовались 5783 жителя — из 661608 западноказахстанцев,

В большинстве случаев использовавшие право самостоятельного прикрепления к поликлиникам выбрали частные клиники.

Что мы не знаем об обязательном социальном медицинском страховании? На этот и другие вопросы ответят участники круглого стола, который редакция «Уральской недели» проведет завтра, 7 декабря, в 10:30. За круглый стол приглашены Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», Сергей ДРОНЬ, представитель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная палата здравоохранения» (член региональной комиссии), Елена ДЗЮБА, главный врач — АО «Талап», Темирхан МУРАТОВ, директор филиала ТОО «Нефрос Азия», Едиге КЕНЖИГАЛИЕВ, директор — ТОО «Медикер-Аксай», Гульнара БАЕСОВА, директор — ТОО «СВА Интертич».

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