В ЗКО 12 частных медучреждений получат госзаказ на обслуживание пациентов в 2018-м году
В 2015-м году всего три частные клиники обслуживали жителей области по государственному гарантированному объему медицинской помощи.
Всего подали заявки на планированный объём медицинской помощи в рамках ГОБМП на 2018 год 51 организация — 12 частных медицинских организаций и 39 государственных. Закуп медицинских услуг для населения области на 2018 год производил Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).
— Мы постепенно входим в систему обязательного медицинского страхования, — поясняет Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования». — Сейчас на первый план выходит качество медицинских услуг. Участие частных медучреждений создает конкуренцию среди желающих оказывать услуги по заказу нашего фонда.
15 ноября истек двухмесячный срок, в течение которого казахстанцы могли выбрать поликлиники и самостоятельно прикрепиться к ним. В нашей области таким правом воспользовались 5783 жителя — из 661608 западноказахстанцев,
В большинстве случаев использовавшие право самостоятельного прикрепления к поликлиникам выбрали частные клиники.
Что мы не знаем об обязательном социальном медицинском страховании?
На этот и другие вопросы ответят участники круглого стола, который редакция «Уральской недели» проведет завтра, 7 декабря, в 10:30. За круглый стол приглашены Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»,
Сергей ДРОНЬ, представитель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная палата здравоохранения» (член региональной комиссии),
Елена ДЗЮБА, главный врач — АО «Талап»,
Темирхан МУРАТОВ, директор филиала ТОО «Нефрос Азия»,
Едиге КЕНЖИГАЛИЕВ, директор — ТОО «Медикер-Аксай»,
Гульнара БАЕСОВА, директор — ТОО «СВА Интертич».
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ГОБМП — Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи который финансируется из республиканского и местного БЮДЖЕТА . А при чём тут НАО «Фонд социального медицинского страхования» который финансируется за счёт вкладчиков???
Может я чего-то не понимаю объясните мне этот «симбиоз» платного и бесплатного.
Об обязательном социальном медицинском страховании
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК
Статья 5. Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.
Пункт 4. Лицам, за которых не поступили отчисления и (или) взносы в фонд либо которые не уплатили взносы в фонд, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 30.06.2017 № 80-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Примечание РЦПИ!
Статья 6 вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с Законом РК 13.11.2015 № 405-V.
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Разъясните мне пожалуйста пункт 4 статьи 5 Закона Об обязательном социальном медицинском страховании
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК