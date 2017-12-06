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Опубликовано: Ср, Дек 6th, 2017
561 ЗКО / Картина дня

В ЗКО 12 частных медучреждений получат госзаказ на обслуживание пациентов в 2018-м году

В 2015-м году всего три частные клиники обслуживали жителей области по государственному гарантированному объему медицинской помощи. 

Всего подали заявки на планированный объём  медицинской помощи в рамках ГОБМП на 2018 год  51 организация — 12 частных медицинских  организаций и 39 государственных.  Закуп медицинских услуг для населения области на 2018 год производил Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования».

— Мы постепенно входим в систему обязательного медицинского страхования, — поясняет Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования». — Сейчас на первый план выходит качество медицинских услуг. Участие частных медучреждений создает конкуренцию среди желающих оказывать услуги по заказу нашего фонда.

15 ноября истек двухмесячный срок, в течение которого казахстанцы могли выбрать поликлиники и самостоятельно прикрепиться к ним. В нашей области таким правом воспользовались 5783 жителя — из 661608  западноказахстанцев,

В большинстве случаев использовавшие право самостоятельного прикрепления к поликлиникам выбрали частные клиники.

 

Что мы не знаем об обязательном социальном медицинском страховании?

На этот и другие вопросы ответят участники круглого стола, который редакция «Уральской недели» проведет завтра, 7 декабря, в 10:30.  За круглый стол приглашены Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, директор филиала по ЗКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»,

Сергей ДРОНЬ, представитель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная палата здравоохранения» (член региональной комиссии),

Елена ДЗЮБА, главный врач — АО «Талап»,

Темирхан МУРАТОВ, директор филиала ТОО «Нефрос Азия»,

Едиге КЕНЖИГАЛИЕВ, директор — ТОО «Медикер-Аксай»,

Гульнара БАЕСОВА, директор — ТОО «СВА Интертич».

Оставляйте свои вопросы в комментариях, или отправляйте на WhatApp на номер 777 761 02 61.

 

2 комментария
  1. Матвей Кузьмич Шапошников Генерал Лейтенант Танковых Войск ВС СССР says:
    6 декабря 2017 в 22:51

    ГОБМП — Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи который финансируется из республиканского и местного БЮДЖЕТА . А при чём тут НАО «Фонд социального медицинского страхования» который финансируется за счёт вкладчиков???
    Может я чего-то не понимаю объясните мне этот «симбиоз» платного и бесплатного.

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  2. Матвей Кузьмич Шапошников Генерал Лейтенант Танковых Войск ВС СССР says:
    6 декабря 2017 в 23:08

    Об обязательном социальном медицинском страховании
    Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК
    Статья 5. Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.
    Пункт 4. Лицам, за которых не поступили отчисления и (или) взносы в фонд либо которые не уплатили взносы в фонд, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

    Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 30.06.2017 № 80-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
    Примечание РЦПИ!
    Статья 6 вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с Законом РК 13.11.2015 № 405-V.
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    Разъясните мне пожалуйста пункт 4 статьи 5 Закона Об обязательном социальном медицинском страховании
    Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК

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