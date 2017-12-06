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Опубликовано: Ср, Дек 6th, 2017
4 ЗКО / Картина дня

В ЗКО закрыли трассу «Самара-Шымкент» для движения большегрузов

Ограничение движения связано с неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер с порывами и снег – и продлится до вечера 6 декабря.

Фото из архива «УН».

Об этом «УН» сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

— В связи со сложными погодными условиями на автомобильной дороге сообщением «Самара — Большая Черниговка» (граница с Республикой Казахстан) введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, — пояснили в пресс-службе Департамента ЧС по ЗКО. —  Ориентировочное время ограничения до 20.00 часов 06.12.2017 года. Более точное время снятия ограничения будет сообщено позднее.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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