В ЗКО закрыли трассу «Самара-Шымкент» для движения большегрузов

Ограничение движения связано с неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер с порывами и снег – и продлится до вечера 6 декабря.

Об этом «УН» сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

— В связи со сложными погодными условиями на автомобильной дороге сообщением «Самара — Большая Черниговка» (граница с Республикой Казахстан) введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, — пояснили в пресс-службе Департамента ЧС по ЗКО. — Ориентировочное время ограничения до 20.00 часов 06.12.2017 года. Более точное время снятия ограничения будет сообщено позднее.

Людмила КАЛАШНИКОВА