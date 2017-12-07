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Опубликовано: Чт, Дек 7th, 2017
697 ЗКО / Картина дня

Бюджет ЗКО на 2018 год определён в сумме 105,9 млрд. тенге (ИНФОГРАФИКА)

И это, несмотря на то, что бюджет области 2017 года сейчас составляет 159,6 млрд. тенге. Дефицит бюджета области налицо — в сумме свыше 53,7 миллиарда тенге.

Иллюстративное фото из открытых источников.

На очередной сессии депутатов маслихата был утверждён бюджет на 2018 год, в ходе планирования областного бюджета на 2018-2020 годы.

— Основными направлениями областного бюджета являются социальная поддержка, здоровье и образование, улучшение условий жизни, — сообщил руководитель областного Управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев.

Мария МЕЛЬНИКОВА

инфографика: Ерсин МЕРХАНОВ

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