Двое осужденных за убийство в ЗКО признаны невменяемыми

В этом году количество тяжких уголовных преступлений снизилось, по сравнению с прошлым годом. Так, в 2016 году на рассмотрении в специализированном межрайонном суде находилось 45 уголовных дел, а в 2017 году – 37.

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Об этом сегодня, 7 декабря, во время брифинга по итогам уходящего года сообщил председатель специализированного межрайонного уголовного суда Кайрат ЧАЛКАРОВ.

— В этом году в производстве находилось 37 уголовных дел на 63 лиц, в прошлом году — 45 дел на 76 лиц, — рассказал Кайрат Чалкаров. – Количество таких дел снизилось более чем на 17%.

По словам председателя суда, в этом году по 31 уголовному делу вынесены приговоры, почти все осужденные приговорены к лишению свободы на разные сроки – 43 из 45 человек. В 2016 же году лишение свободы получили 50 из 57 человек.

— Это связано с тем, что осужденные в 2017 году совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. А в 2016 году — наказание назначалось с учетом совершения преступлений средней тяжести или при смягчающих обстоятельствах, — отметил Кайрат Чалкаров.

Как в прошлом, так и в этом году, двое осужденных за убийство были признаны судом невменяемыми, им было назначено принудительно лечение.

Подводя итоги 2017 года, Кайрат Чалкаров рассказал, что снизилось количество уголовных дел в отношении женщин. Так, в прошлом году судом было осуждено 5 женщин: одна – за укрывательство убийства, три – за убийство, одна – за незаконный оборот наркотиков. В этом году осуждена всего одна женщина.

— В отношении несовершеннолетних в этом году дела не рассматривались, — сказал Чалкаров.

Екатерина ЛИТВЯКОВА