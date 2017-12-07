КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове

Масштабные военные учения, проводимые США и Южной Кореей, делают войну на Корейском полуострове неизбежной, заявило Министерство иностранных дел КНДР. Об этом сообщает Reuters.

«Остается вопрос о том, когда начнется война», — сказал представитель МИД в заявлении, которое было распространено государственным Центральным телеграфным агентством Кореи. Он добавил, что КНДР не хочет конфликта, но «не будет от него прятаться». По словам представителя северокорейского внешнеполитического ведомства, действия и комментарии американских чиновников «можно рассматривать лишь как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове».

США и Южная Корея проводят в небе над Корейским полуостровом крупнейшие в истории двух стран совместные учения ВВС. Они продлятся до пятницы. Участие в маневрах принимают американские стратегические бомбардировщики B-1B. КНДР на прошлой неделе устроила тестовый запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты. Она, по утверждению властей страны, может достичь любой точки на территории США.

На выходных советник Белого дома по вопросам безопасности Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны с КНДР «растет каждый день». Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Пентагон эвакуировать из Южной Кореи семьи дислоцированных там американских военных из-за угрозы военных действий.

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