Конгресс США впервые проголосовал против импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США отклонила проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Это первый подобный законопроект, который был выставлен на голосование законодателей.

Против резолюции высказались 364 конгрессмена из обеих партий, и лишь 58 поддержали ее, сообщает ТАСС.

Документ был вынесен на рассмотрение демократом от штата Техас Элом Грином. Трампу в резолюции предъявляют 5 пунктов обвинения. Это, в частности, увольнение директора ФБР Джеймса Коми, которое оппоненты трактуют как злоупотребление властью. Также президенту вменяют нарушения Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, и действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.

Однако даже однопартийцы Грина не поддержали столь радикальный шаг — из 364 проголосовавших против резолюции конгрессменов 126 были демократами. Как отметила их лидер в нижней палате Нэнси Пелоси, «хотя вопрос о его (Трампа) способности управлять этой страной закономерен», сейчас неподходящее время для рассмотрения подобного документа. Большинство законодателей предлагают ждать выводов расследования о связи членов команды Трампа с Россией и вмешательства РФ в ход предвыборной кампании.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». «Исключительной прерогативой» формулировать и выдвигать обвинение обладает палата представителей конгресса (нижняя палата парламента), а судебные заседания проходят в сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США. Для отстранения лица от занимаемого поста обвинение должно быть поддержано двумя третями голосов присутствующих сенаторов.

В США процедура импичмента главы государства инициировалась трижды. В 1868 году президента (1865-1869) Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отставке военного министра. Билла Клинтона в 1998-1999 годах обвиняли в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Оба главы государства были оправданы сенатом.

Ричард Никсон, являвшийся в 1969-1974 годах хозяином Белого дома, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент, в связи с уотергейтским скандалом.

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