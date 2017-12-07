Обвиняемый в тройном убийстве в Уральске признан вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Адилет Камалиев был вменяем в момент совершения преступления.
Результаты проведенной экспертизы были озвучены вчера, 6 декабря, во время первого судебного заседания по делу об убийстве двух девушек и малолетнего ребенка.
— Адилет Камалиев признан вменяемым. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям, — зачитал судья специализированного межрайонного уголовного суда Бакыт Ермаханов.
Напомним, что убийство двух девушек и ребенка произошло 5 сентября в поселке Зачаганск. Убийца нанес не менее 18 ранений ножницами каждой жертве, после чего поджег дом и скрылся.
В тот же день полицейские задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства – 24-летнего Адилета Камалиева, уроженца Сырымского района. Молодой человек дал признательные показания, рассказав, что совершил преступление из-за ревности.
Екатерина ЛИТВЯКОВА