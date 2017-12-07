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Опубликовано: Чт, Дек 7th, 2017
1 623 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Обвиняемый в тройном убийстве в Уральске признан вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Адилет Камалиев был вменяем в момент совершения преступления.

Результаты проведенной экспертизы были озвучены вчера, 6 декабря, во время первого судебного заседания по делу об убийстве двух девушек и малолетнего ребенка.

— Адилет Камалиев признан вменяемым. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям, — зачитал судья специализированного межрайонного уголовного суда Бакыт Ермаханов.

Напомним, что убийство двух девушек и ребенка произошло 5 сентября в поселке Зачаганск. Убийца нанес не менее 18 ранений ножницами каждой жертве, после чего поджег дом и скрылся.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства – 24-летнего Адилета Камалиева, уроженца Сырымского района. Молодой человек дал признательные показания, рассказав, что совершил преступление из-за ревности.

«Убийца нанёс ребёнку 18 ножевых ранений»

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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