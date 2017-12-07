Под Уральском устанавливают странные дорожные знаки
По дороге между Уральском и поселком Подстепное полицейские устанавливают дорожные знаки, которые не соответствуют государственым стандартам. В частности, речь идет о знаке «Обгон запрещен». Присмотритесь к знаку на фотографии, судя по его логике, полицейские запрещают обгон на мосту, но не с левой стороны, а с правой. Видимо, наши полицейские решили, что у нас правостороннее движение.
Да это еще что. Вот по Абулхаир хана в районе 6 мкр, совершенно нормальные дорожные знаки меняют на точно такие же. Вопрос о целесообразности траты бюджетных средств
для дебилов
Да нормальный знак))) просто обгон по обочине запрещен, а то что не запрещено, то разрешено… смело обгоняйте с левой стороны попутно двищуещееся транспортное средство!! Потом уткните носом в этот знак, если остановят…