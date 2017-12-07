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Опубликовано: Чт, Дек 7th, 2017
483 Народные новости

Под Уральском устанавливают странные дорожные знаки

По дороге между Уральском и поселком Подстепное полицейские устанавливают дорожные знаки, которые не соответствуют государственым стандартам. В частности, речь идет о знаке «Обгон запрещен». Присмотритесь к знаку на фотографии, судя по его логике, полицейские запрещают обгон на мосту, но не с левой стороны, а с правой. Видимо, наши полицейские решили, что у нас правостороннее движение.

3 комментария
  1. Айбек says:
    7 декабря 2017 в 13:01

    Да это еще что. Вот по Абулхаир хана в районе 6 мкр, совершенно нормальные дорожные знаки меняют на точно такие же. Вопрос о целесообразности траты бюджетных средств

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  2. XXX says:
    7 декабря 2017 в 13:23

    для дебилов

    +1
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  3. Азик says:
    7 декабря 2017 в 14:52

    Да нормальный знак))) просто обгон по обочине запрещен, а то что не запрещено, то разрешено… смело обгоняйте с левой стороны попутно двищуещееся транспортное средство!! Потом уткните носом в этот знак, если остановят…

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