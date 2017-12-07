Под Уральском устанавливают странные дорожные знаки

По дороге между Уральском и поселком Подстепное полицейские устанавливают дорожные знаки, которые не соответствуют государственым стандартам. В частности, речь идет о знаке «Обгон запрещен». Присмотритесь к знаку на фотографии, судя по его логике, полицейские запрещают обгон на мосту, но не с левой стороны, а с правой. Видимо, наши полицейские решили, что у нас правостороннее движение.

