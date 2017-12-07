Погода -4oC
$334.85
394.79
5.66
Опубликовано: Чт, Дек 7th, 2017
650 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае на ближайшие сутки

Небольшое похолодание и осадки ожидаются 8 декабря в Уральске и Аксае.

Иллюстративное фото

В Уральске, по сообщению GISmeteo, в пятницу будет идти снег. Температура воздуха составит -3/-5 градусов. Ветер днём будет дуть с юго-запада/запада, к вечеру сменится на северный. Влажность воздуха составит 95%. Ночью температура воздуха опустится до -7/-8 градусов, осадков не будет.

В Аксае ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха будет -1/-3. Влажность воздуха составит 80-85%. Ветер юго-восточный, днём сменится на западный. К вечеру ветер будет дуть с севера. Ночью прояснится, температура воздуха опустится до -8/-9 градусов.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-12-07
Утром-4 ℃
Днем-4 ℃
Вечером-4 ℃
Ночью-3.82 ℃
Влажность88 %
ДавлениеhPa 1015.3
Скорость ветра3.56 м/с
2017-12-08
Утром-4 ℃
Днем-2.68 ℃
Вечером-4.82 ℃
Ночью-5.6 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1014.78
Скорость ветра1.52 м/с