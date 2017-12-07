Погода в Уральске и Аксае на ближайшие сутки

Небольшое похолодание и осадки ожидаются 8 декабря в Уральске и Аксае.

Иллюстративное фото

В Уральске, по сообщению GISmeteo, в пятницу будет идти снег. Температура воздуха составит -3/-5 градусов. Ветер днём будет дуть с юго-запада/запада, к вечеру сменится на северный. Влажность воздуха составит 95%. Ночью температура воздуха опустится до -7/-8 градусов, осадков не будет.

В Аксае ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха будет -1/-3. Влажность воздуха составит 80-85%. Ветер юго-восточный, днём сменится на западный. К вечеру ветер будет дуть с севера. Ночью прояснится, температура воздуха опустится до -8/-9 градусов.