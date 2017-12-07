Путин идет на выборы под лозунгом «Россия в кольце врагов», говорят эксперты

После того, как Владимир Путин, наконец, объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году, причем, сделал это сразу после решения МОК об ограничении участия российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде, политэксперты внесли коррективы в свои прогнозы по поводу сценария предвыборной кампании Кремля, отмечают «Заголовки» в обзоре прессы.

«Независимая газета» рассуждает о том, что еще на встрече президента с участниками Форума добровольцев стало понятно, что глава государства не считает возможным отказаться от своей непростой работы в «нынешнее трудное время». Его выступление позволило предположить, что предвыборная кампания обязательно коснется сложного международного положения и разного рода нападок на Россию.

«Все выглядело как хорошо подготовленный сценарий», — отмечает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, в Кремле решили скорректировать дату объявления об участии Путина в выборах после решения МОК. «В Кремле заранее прогнозировали данное решение, оно не стало неожиданностью, и президент дал ответ. Все выглядело так, что он — президент народа и опирается на людей, а не на элиту», — говорит эксперт, напоминая о том, что заявление Путина «перебило» информационную повестку дня.

Калачев полагает, что изначально кампанию планировалось запустить позднее, когда разные группы населения — социальные и возрастные — попросят Путина выдвинуться на четвертый срок. По мнению эксперта, заявление могло прозвучать на съезде «Единой России» 22-23 декабря. Но во внутриполитическом блоке администрации, видимо, решили, что нет смысла ждать. Поэтому и был выбран день, когда президент встречался с молодежью и рабочими: их теперь можно назвать ключевыми группами, на которые будет ориентирована предвыборная кампания.

Константин Калачев предполагает, что в президентской кампании Путина будет звучать риторика о великой и стабильной стране с национальным лидером, вокруг которого все должны сплотиться. Лозунг будет — «Россия в кольце врагов», а день голосования 18 марта будет представлен как день патриотизма: дескать, единая нация поддерживает курс президента. Сам Путин, таким образом, будет как бы лишь зеркалом, которое отражает волю и взгляды граждан. Однако, заметил эксперт, по ходу кампании обязательно будут звучать темы развития экономики и омоложения кадров.

«Надо сказать, что оппоненты Владимира Путина, как внутри, так и за пределами России, деятельность которых несет угрозы и риски нашей стране, и спровоцировали его выдвижение. Он два года размышлял: баллотироваться ли на четвертый срок или же покинуть пост президента. Но в трудный для страны момент он не мог отступить. Путин исходил из целесообразности, это решение кандидата в таких условиях ожидаемо», — отмечает, в свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его мнению, Путин не станет демонстрировать никакой особой предвыборной активности: «Ему не нужно искусственно создавать информповоды для проведения кампании, он будет просто исполнять свои обязанности».

В свою очередь, близкие к Кремлю источники РБК назвали главные темы будущей кампании Путина, выделив, прежде всего, проблемы демографии, молодежи и вопросы профессиональных кадров.

Как напоминает издание, власти обратились к молодежной повестке после митингов 26 марта, организованных Алексеем Навальным. Тогда оппозиционера поддержало большое количество молодежи. После этого президент провел целую серию мероприятий, касающихся подрастающего поколения.

Тему подготовки профессиональных кадров активно продвигает внутриполитический блок Кремля, пояснил РБК федеральный чиновник. Так, например, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» был запущен по прямому поручению президента. С темой кадрового резерва связана и ротация губернаторского корпуса, заметил политконсультант Дмитрий Фетисов. Также издание относит к предвыборной кампании все инициативы последних недель, связанные с поддержкой детства и демографии.

«Широкая демографическая программа адресована ядерному путинскому избирателю — семьям с детьми, женщинам среднего и старшего возраста, матерям, молодым семьям», — говорит директор по исследованиям ИСЭПИ, политолог Александр Пожалов. В то же время, по его словам, в риторике последних месяцев власти упустили пенсионеров — наиболее дисциплинированных избирателей. Если ситуация не будет скорректирована, это создаст риск для явки на выборах.

«Основному» кандидату нет смысла в предвыборной кампании делать акцент на одной теме, поэтому Путин будет беседовать «со всеми социальными группами», резюмирует член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Среди таких вопросов он перечислил обновление кадров и госаппарата, заботу о семьях, детскую демографию, развитие крупных инфраструктурных проектов, цифровую экономику.

Напомним, согласно ноябрьскому опросу ФОМ, за действующего президента в 2018 году готовы проголосовать 68% россиян.

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