Ремонт центральной улицы Уральска власти продлевают уже в четвёртый раз

Аким города обещает, что проспект Достык-Дружба они доремонтируют теперь уже в новом, 2018 году. Также в новом году будут завершены ремонтные работы ещё на 5 городских улицах, запланированных к капремонту на 2017 год. Причиной срыва всех работ чиновники называют… плохую погоду.

Три года власти города приводят в порядок, но всё никак не приведут, дорогу по проспекту Достык-Дружба.Капитальный ремонт проспекта Достык-Дружба, затеянный городскими властями ещё в 2015 году, и так до конца не завершённый по сей день, вызывал, вызывает и, видимо, будет вызывать волну недовольства и возмущений со стороны уральцев.

Если в 2015 году людей возмущали медленные темпы проводимых на Достыке работ, то уже в 2016 году появился недовольный ропот по поводу качества ремонта – ливнёвки на проспекте были расположены выше уровня дороги, асфальт уложили неровно. В 2017 году на главной улице Уральска сменился подрядчик — вместо ТОО «АзияТехСтрой» дорогу здесь продолжило делать ТОО«АсарСтройСервис».

Но претензий у горожан от этой смены действующих лиц меньше не стало – теперь люди возмущаются не только упущенными сроками на ремонт проспекта, но и качеством строительства дороги одновременно (!)

— Уважаемая администрация города, прошу Вас дать ответ: почему до настоящего времени не завершены работы по строительству въездов на одну из основных улиц города проспект Достык-Дружба? – написал на блог акима Уральска горожанин по имени Сергей. — Ранее Вами был представлен ответ, в котором Вы указывали, что работы будут завершены в 2017 году. Но в настоящее время работы не завершены. Вывод складывается, что Ваши ответы никакой реальной силы и авторитета власти не имеют. Прошу ответить в очередной раз о сроках завершения работ.

Ещё один уралец по имени Артур в такой же категоричной форме поинтересовался у главы города о том, кто и как (!) контролирует качество ремонтных работ на Достыке и прилегающих к нему улочках.

— Уважаемый Мурат Рахметович! Недавно реконструировали дороги по улицам Чапаева, Савичева, Даулеткерея. И после такого дорожного ремонта, возникают несколько вопросов по качеству ремонта: неужели после прокладки дорожного полотна, нельзя окантовать края и сделать нормальные, цивилизованные обочины? – написал Артур в том же официальном блоге Мурата Мукаева. – Возникает второй вопрос, когда же будет цивилизация и для пешеходов – ведь на этих улицах не сделан ни один сантиметр тротуаров?! На улице Чапаева после укладки дорожного полотна подрядная организация оставила канализационные люки на прежнем уровне, т.е. появились новые ямы, глубина которых доходит до 12 см. Это что за безобразие? Как строители могли сделать такой ремонт улицы?! В дневное время по этой улице ездить ОПАСНО, не говоря уже про ночь… Где контроль со стороны акимата? Почему пропустили такое грубое нарушение? Улицы Савичева, Караша и другие прилегающие к проспекту, до сих пор не освещены. Когда осветите? Наступит ли в нашем городе 21 век?

В ответ на претензии неравнодушных граждан аким Уральска Мурат Мукаев ответил, что что ремонтные работы, которые ведутся на проспекте Достык-Дружба за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в., были приостановлены на данный момент в связи с неблагоприятными погодными условиями и обильными осадками. Завершение работ по данному объекту запланировано на 2018 год.

В отношении недоделок на прилегающих к проспекту улицах Мукаев заверил, что работы по поднятию горловин колодцев на уровень асфальтобетонного покрытия и устройство щебеночно-гравийной смеси на обочинах здесь будут проведены. А вот устройство тротуаров на вышеуказанных улицах проектом не предусмотрено.

— На текущий момент ведутся предварительные расчеты для разработки ПСД на комплексное освещение улиц в районе «Мясокомбинат», 2-го рабочего поселка, район СОШ №31 и центральные районы города, включая перечисленные Вами улицы, — написал глава города.

Руководитель городского отдела транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев пояснил «УН», что в этом году из-за поздно проведённых компанией КПО б.в. тендеров на капитальный ремонт дорог дорожные фирмы не успели до холодов отремонтировать в городе не только проспект Достык-Дружба, но и ещё 5 дорог по городу – это улицы Курмангазы, Вторая улица, дорога на посёлок Новенький, Маншук Маметововой и улица Иксанова.

— По улице Курмангазы в 2017 году проводились работы по реконструкции водопровода, и для того, чтобы возобновить здесь дорожное движение, строители уложили нижний слой асфальта, остальные дорожные работы по укладке верхнего слоя асфальта будут завершены в 2018 году. По улицам Иксанова и проспекту Достык мы сделали корректировку в проекты и теперь ремонтируем и прилегающие к ним поперечные улицы, поэтому сроки ремонтных работ сдвинулсь, — высказался Мухамбеткалиев. —

Чиновник уверил нас, что все шесть улиц они обязательно доремонтируют в новом, 2018 году.

Людмила КАЛАШНИКОВА