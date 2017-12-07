S&P: Новые санкции США катастрофически обвалят рубль

Новый санкционный режим США, введение которого ожидается в следующем полугодии, приведет к панике на российском долговом рынке, которая может обрушить курс рубля, предупреждает международное рейтинговое агентство S&P, на документ которого ссылается Finanz. Это связано с тем, что речь пойдет, в том числе, о блокировке инвестиций в российские гособлигации.

Американское Минфин подготовит к февралю 2018 года доклад о целесообразности принятия нового санкционного пакета, который добавит к ограничениям на кредитование госкомпаний и госбанков запрет финансировать, непосредственно, правительство РФ. В случае, если такое решение будет реализовано, это вызовет «краткосрочную панику, поскольку приблизительно треть государственных облигаций держат нерезиденты», заявила Bloomberg экономист S&P Global Ratings Татьяна Лысенко.

В худшем случае запрет будет введен, в том числе, на покупку как валютных евробондов, так и облигаций федерального займа, которые номинированы в рублях. Тогда распродажа накроет не только долговой, но и валютный рынок, предупреждает Лысенко: сворачивая инвестиции, иностранцы будут распродавать рубли и скупать валюту, чтобы вывести капитал в свои юрисдикции.

Самый мягкий вариант — это запрет лишь на покупку новых бумаг, но без санкций в отношении тех, кто уже инвестировал в ОФЗ, отмечает Лысенко.

По данным ЦБ, объем таких инвестиций на начало ноября достиг 2,2 триллиона рублей. Официальная доля нерезидентов на рынке — 33,2%. Если же смотреть только на бумаги, которые обращаются на МосБирже, то у иностранцев почти половина рынка, говорит аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Под ударом окажется и российский бюджет: с начала года Минфин привлекло на рынке 1,06 трлн. рублей, из которых 715 млрд., или почти три четверти, обеспечили нерезиденты. Их бегство с рынка приведет к тому, что стоимость займов для правительства РФ «сильно вырастет», предупреждает старший экономист Danske Bank A/S в Хельсинки Владимир Миклашевский: доходность ОФЗ подскочит на 2 процентных пункта.

Макростратег Газпромбанка Дмитрий Долгин пояснил, что, в случае реализации указанного выше сценария, для удержания рубля «на плаву» потребуется приток в 15-20 млрд. долларов в 2018 году. Привлечь такую сумму будет непросто: помимо висящей «дамокловым мечом» угрозы санкций, есть риск охлаждения интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам, на фоне ужесточения политики ФРС, считает он.

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