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Опубликовано: Чт, Дек 7th, 2017
1 110 ЗКО / Картина дня

В Уральске начался суд над браконьерами, которыми руководил сотрудник «Охотзоопром»

Инспектор по охране сайгаков и пять его сообщников предстали перед судом за незаконный отстрел сайги. Всем участникам ОПГ грозит до 5 лет лишения свободы.

Архивное фото «УН»

В ЗКО начинается суд над группой, подозреваемой в массовом истреблении сайгаков

Вчера, 6 декабря, перед судом предстали 6 человек — 5 жителей Казталовского района и инспектор «Охотзоопрома» Нургазы Садыков. Их обвиняют по статье 337 части 4 «Незаконная охота». Наказание предусматривает штраф до 5 000 МРП, исправительные работы в том же размере либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что летом этого года была задержана группировка, которая долгое время промышляла отстрелом сайги в области. На счету браконьеров 11 эпизодов, сообщали в прокуратуре области. Общий ущерб, который нанесли браконьеры государству, оценён в 745 миллионов тенге.

Среди задержанных браконьеров в ЗКО оказался инспектор «Охотзоопрома»

В ЗКО задержаны полицейские с сайгачьими рогами в автомобиле

Суд в Уральске рассматривает обвинение о незаконной торговле рогами сайгаков на сумму 170 млн. тенге

Мария МЕЛЬНИКОВА

Один комментарий
  1. БИОЛОГ says:
    7 декабря 2017 в 11:37

    надо дать сроки реальные по полной !!! нечего жалеть убийц….. полная конфискация и по миру пустить нелюдей…

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