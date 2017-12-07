В Уральске начался суд над браконьерами, которыми руководил сотрудник «Охотзоопром»

Напомним, что летом этого года была задержана группировка, которая долгое время промышляла отстрелом сайги в области. На счету браконьеров 11 эпизодов, сообщали в прокуратуре области. Общий ущерб, который нанесли браконьеры государству, оценён в 745 миллионов тенге.