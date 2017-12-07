В Уральске начался суд над браконьерами, которыми руководил сотрудник «Охотзоопром»
Инспектор по охране сайгаков и пять его сообщников предстали перед судом за незаконный отстрел сайги. Всем участникам ОПГ грозит до 5 лет лишения свободы.
Вчера, 6 декабря, перед судом предстали 6 человек — 5 жителей Казталовского района и инспектор «Охотзоопрома» Нургазы Садыков. Их обвиняют по статье 337 части 4 «Незаконная охота». Наказание предусматривает штраф до 5 000 МРП, исправительные работы в том же размере либо лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, что летом этого года была задержана группировка, которая долгое время промышляла отстрелом сайги в области. На счету браконьеров 11 эпизодов, сообщали в прокуратуре области. Общий ущерб, который нанесли браконьеры государству, оценён в 745 миллионов тенге.
Суд в Уральске рассматривает обвинение о незаконной торговле рогами сайгаков на сумму 170 млн. тенге
Мария МЕЛЬНИКОВА
надо дать сроки реальные по полной !!! нечего жалеть убийц….. полная конфискация и по миру пустить нелюдей…