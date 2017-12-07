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Опубликовано: Чт, Дек 7th, 2017
18 ЗКО / Картина дня

В ЗКО увеличилось количество уголовных дел с участием присяжных заседателей

В прошлом году суд присяжных заседателей рассмотрел только одно уголовное дело, в этом – 5.

Об этом сегодня, 7 декабря, во время брифинга в специализированном межрайонном уголовном суде рассказал председатель суда Кайрат Чалкаров.

— В этом году увеличилось количество судебных заседаний с участием присяжных заседателей. Если в 2016 году было рассмотрено одно уголовное дело на одно лицо, то в 2017 году – 5 дел на 8 лиц, — сказал Кайрат Чалкаров.

Подводя итоги, Кайрат Чалкаров отметил, что специализированным судом в 2017 году рассмотрено 19 дел по убийствам, 10 дел по неприкосновенности несовершеннолетних, 2 дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

— В этом году в нашем суде рассматривалось уголовное дело по подготовке к акту терроризма, по которому осуждены 8 человек. Еще одно громкое дело этого года – коррупционное, осужден следователь ДГД Нурболат Урналиев, — отметил председатель суда.

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Сейчас на рассмотрении в специализированном уголовном суде находятся два уголовных дела: по тройному убийству в поселке Зачаганск и по незаконной охоте на сайгаков.

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Екатерина ЛИТВЯКОВА

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