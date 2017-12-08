Погода -2oC
$334.32=
392.29=
5.63=
Опубликовано: Пт, Дек 8th, 2017
951 ЗКО / Картина дня

33 подпольных казино закрыты в ЗКО

Служба экономических расследований ДГД по ЗКО пресекла деятельность нелегальных игорных залов, которые существовали под видом букмекерских контор и лотерейных терминалов.

Такое количество незаконных игровых заведений выявили сотрудники Департамента госдоходов в ходе специального рейда.

Об этом сообщил заместитель начальника ДГД по ЗКО Жасулан Мекебаев:

— С начала года службой экономических расследований ДГД по ЗКО было выявлено 33 незаконных игорных заведения. Всего было зарегистрировано 21 правонарушение, из них 9 пунктов игровых автоматов функционировали под видом лотерейной деятельности и 12 пунктов казино —  под видом букмекерских контор. Производство довело 14 дел до суда: 10 хозяев игорных заведений были осуждены по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса» и приговорены к срокам по 1 году лишения свободы и 4 были оштрафованы. Изъятые игровые автоматы направлены в доход государства.

 

Напомним, в соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» (статья 11), казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области — на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.
В других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов.

Анжелика БОРЗИКОВА

5 комментариев
  1. Даурен says:
    8 декабря 2017 в 13:20

    В 7 ом микрорайоне магаз. Магаз. Назэль на первом этаже такой же автомат стоит

    +2
    0
    Ответить
  2. Сантаклаус says:
    8 декабря 2017 в 13:48

    те кто исправно платит «налоги»—продолжает трудиться. Эти сказки ежегодно в нам вкручивают—а как стояли на каждом районе такие автоматы, так и не ржавеют они. Нет ощущения справедливости от этих докладов—показуха

    +2
    0
    Ответить
  3. Казмазамбетов Брик says:
    8 декабря 2017 в 14:02

    при желании зачистить город от этих автоматов можно за неделю, а не расхолаживаться как сэр на года. Вон менты очистили город от героина—-хвала им, а сэр все еще не может расстаться с наследием финполиции—везде работают свои и своих трогать не с руки, комерсанты млин — дойдет до вас меч борьбы с корупцией

    0
    0
    Ответить
  4. Крапаль says:
    8 декабря 2017 в 14:56

    Каждый год одно и тоже! Ну сколько можно лапшу на уши вешать?
    как всегда для статистики отнимут 3-10 аппаратиков, а остальные 50-60 вытягивают бабки с бедолаг! И как всегда хозяин аппаратов на Суде какой-нибудь безработный БЕЗ ИМУЩЕСТВА.
    Надо написать БОЛЬШУЮ телегу в Астану. Тут в Уральске вообще бардак! Скоро сами ДГД начнут в эти аппараты играть!
    Бедолаги, которые играют в эти аппараты! Вы сами задумайтесь, что ХОЗЯЕВА не играют в эти аппараты, потому что ЛОХОТРОН. Вы ничего не выиграете в этом аппарате! Раз в месяц выиграете 10 000 тенге, зато за месяц туда 30 000 положите. Лучше уж в кабаке эти деньги оставляйте на пиво с шашлыком!!! Раз нетзнаете чем себя занять …

    0
    0
    Ответить
  5. рухани кыршу says:
    8 декабря 2017 в 15:07

    В магазине по ул.Савичева между ул.Лермонтова и Мухита возле 43 школы игровой автомат стоит. Проверьте. Вся молодежь местная там собирается веч

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-12-08
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-3.28 ℃
Ночью-4.69 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1016.63
Скорость ветра1.21 м/с
2017-12-09
Утром-6.25 ℃
Днем-6.13 ℃
Вечером-6.13 ℃
Ночью-11.43 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1027.51
Скорость ветра3.37 м/с