33 подпольных казино закрыты в ЗКО

Служба экономических расследований ДГД по ЗКО пресекла деятельность нелегальных игорных залов, которые существовали под видом букмекерских контор и лотерейных терминалов.

Такое количество незаконных игровых заведений выявили сотрудники Департамента госдоходов в ходе специального рейда.

Об этом сообщил заместитель начальника ДГД по ЗКО Жасулан Мекебаев:

— С начала года службой экономических расследований ДГД по ЗКО было выявлено 33 незаконных игорных заведения. Всего было зарегистрировано 21 правонарушение, из них 9 пунктов игровых автоматов функционировали под видом лотерейной деятельности и 12 пунктов казино — под видом букмекерских контор. Производство довело 14 дел до суда: 10 хозяев игорных заведений были осуждены по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса» и приговорены к срокам по 1 году лишения свободы и 4 были оштрафованы. Изъятые игровые автоматы направлены в доход государства.

Напомним, в соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» (статья 11), казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области — на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

В других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов.

Анжелика БОРЗИКОВА