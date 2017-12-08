33 подпольных казино закрыты в ЗКО
Служба экономических расследований ДГД по ЗКО пресекла деятельность нелегальных игорных залов, которые существовали под видом букмекерских контор и лотерейных терминалов.
Такое количество незаконных игровых заведений выявили сотрудники Департамента госдоходов в ходе специального рейда.
Об этом сообщил заместитель начальника ДГД по ЗКО Жасулан Мекебаев:
— С начала года службой экономических расследований ДГД по ЗКО было выявлено 33 незаконных игорных заведения. Всего было зарегистрировано 21 правонарушение, из них 9 пунктов игровых автоматов функционировали под видом лотерейной деятельности и 12 пунктов казино — под видом букмекерских контор. Производство довело 14 дел до суда: 10 хозяев игорных заведений были осуждены по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса» и приговорены к срокам по 1 году лишения свободы и 4 были оштрафованы. Изъятые игровые автоматы направлены в доход государства.
Напомним, в соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» (статья 11), казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области — на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.
В других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов.
Анжелика БОРЗИКОВА
В 7 ом микрорайоне магаз. Магаз. Назэль на первом этаже такой же автомат стоит
те кто исправно платит «налоги»—продолжает трудиться. Эти сказки ежегодно в нам вкручивают—а как стояли на каждом районе такие автоматы, так и не ржавеют они. Нет ощущения справедливости от этих докладов—показуха
при желании зачистить город от этих автоматов можно за неделю, а не расхолаживаться как сэр на года. Вон менты очистили город от героина—-хвала им, а сэр все еще не может расстаться с наследием финполиции—везде работают свои и своих трогать не с руки, комерсанты млин — дойдет до вас меч борьбы с корупцией
Каждый год одно и тоже! Ну сколько можно лапшу на уши вешать?
как всегда для статистики отнимут 3-10 аппаратиков, а остальные 50-60 вытягивают бабки с бедолаг! И как всегда хозяин аппаратов на Суде какой-нибудь безработный БЕЗ ИМУЩЕСТВА.
Надо написать БОЛЬШУЮ телегу в Астану. Тут в Уральске вообще бардак! Скоро сами ДГД начнут в эти аппараты играть!
Бедолаги, которые играют в эти аппараты! Вы сами задумайтесь, что ХОЗЯЕВА не играют в эти аппараты, потому что ЛОХОТРОН. Вы ничего не выиграете в этом аппарате! Раз в месяц выиграете 10 000 тенге, зато за месяц туда 30 000 положите. Лучше уж в кабаке эти деньги оставляйте на пиво с шашлыком!!! Раз нетзнаете чем себя занять …
В магазине по ул.Савичева между ул.Лермонтова и Мухита возле 43 школы игровой автомат стоит. Проверьте. Вся молодежь местная там собирается веч