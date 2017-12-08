Минздрав РК обязал медорганизации отвечать на жалобы в соцсетях

Предметом 69% жалоб, поступивших в Министерство здравоохранения в 2017 году, являлись некачественные медицинские услуги.

В 2017 году казахстанцы, чаще всего, жаловались в Минздрав на плохое лечение. 69% всех поступивших обращений касались неудовлетворённости населения качеством оказанных медицинских услуг, лечения, обследования и диагностики, сообщила директор Департамента политики общественного здравоохранения МЗ РК Айжан Есмагамбетова на заседании коллегии Министерства.

По её словам, вторым, по распространённости, предметом обращений в Минздрав являются обоснованность и законность выдачи листов о временной нетрудоспособности. Отмечается рост таких обращений в динамике в целом по стране — на 7%, в Алматы – на 57%, в ВКО – на 36%, в Павлодаре – на 35%.

В трёх регионах страны вырос показатель обоснованных жалоб: в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы, отметила Айжан Есмагамбетова.

По её словам, сегодня назрела необходимость постоянного мониторинга не только официальных жалоб, но и критических постов в соцсетях.

«Хотелось бы обратить внимание, что статистика приведена по обращениям, которые поступают официально на бумажном носителе, электронном носителе и блоге. Однако, как показывает практика, очень много жалоб на качество медицинских услуг в социальных сетях. Как правило, это в статистике не учитывается и не всегда рассматривается. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос по необходимости учёта и обязательного ответа на обращения, которые публикуются в социальных сетях. У всех территориальных департаментов, комитетов и управлений здравоохранения должны быть страницы в социальных сетях», – сказала Айжан Есмагамбетова.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов поддержал это предложение и поручил региональным медорганизациям завести аккаунты в социальных сетях до конца 2017 года.

«Я не говорю обо всех, невозможно все личные аккаунты отслеживать, но на ваших сетях, когда идут обращения, вы должны их регистрировать и там же отвечать. А не так, что мы здесь сидим в Министерстве и отслеживаем все ваши аккаунты, а потом там же перенаправляем. Это, по сути, ничем не отличается от блога министра и блога акима. Это полноценный блог, по нему можно и нужно работать», – отметил он.

Кроме того, глава Минздрава отметил необходимость создания комиссии из числа авторитетных профессионалов отрасли, которая бы оценивала уровень знаний и компетентность медперсонала.

«Мы видим очень серьёзные проблемы по знаниям и навыкам среднего и врачебного медперсонала. Республиканский центр независимой оценки знаний работает, вместе с тем, есть постоянные жалобы. Люди, которые не смогли доказать знания своей категории, начинают какие-то пиар-войны. Я думаю, что оценку знаний нужно передавать непосредственно профессиональному сообществу. У нас планы такие есть. Необходимо создавать саморегулируемые организации, чтобы сами медицинские работники из своего числа выбирали лидеров, руководителей, и они бы вошли в такую объединённую палату или комиссию. Мы готовы передать вопросы оценки компетенции со всей инфраструктурой и моделью, чтобы не было нареканий, что мы необъективные вопросы там ставим», – сказал Елжан Биртанов.

В январе 2017 года аким Шымкента Габидулла Абдрахимов обязал чиновников отвечать на жалобы горожан в соцсетях. Он пообещал лично проверять, как подчинённые исполняют его поручение.

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