Погода на ближайшие выходные в Уральске и Аксае

В ближайшие выходные ожидается похолодание. Возможны незначительные осадки.

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В субботу в Уральске будет пасмурно, утром возможен небольшой снег, сообщает GISmeteo. Темература воздуха понизится до -6/-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -15 градусов. Однако днём в воскресенье ветер сменится на южный и в городе потеплеет до -2/-3 градусов.

В Аксае в субботу будет пасмурно. Днём температура воздуха составит -7/-8 градусов. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Ветер северо-западный. Ночью похолодает до -10 градусов. В воскресенье будет пасмурно. Дневная температура воздуха ожидается -6/-9 градусов. Ветер сменится на западный, затем на юго-западный и южный.