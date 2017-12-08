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Опубликовано: Пт, Дек 8th, 2017
564 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие выходные в Уральске и Аксае

В ближайшие выходные ожидается похолодание. Возможны незначительные осадки.

иллюстративное фото

В субботу в Уральске будет пасмурно, утром возможен небольшой снег, сообщает GISmeteo. Темература воздуха понизится до -6/-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -15 градусов. Однако днём в воскресенье ветер сменится на южный и в городе потеплеет до -2/-3 градусов.

В Аксае в субботу будет пасмурно. Днём температура воздуха составит -7/-8 градусов. Небольшие осадки возможны во второй половине дня. Ветер северо-западный. Ночью похолодает до -10 градусов. В воскресенье будет пасмурно. Дневная температура воздуха ожидается -6/-9 градусов. Ветер сменится на западный, затем на юго-западный и южный.

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Днем-6.13 ℃
Вечером-6.13 ℃
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Скорость ветра3.37 м/с