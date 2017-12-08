Сольный концерт резидента Stand-up Comedy пройдет в Уральске

21 декабря в 21.00 во Дворце Культуры «Зенит» состоится презентация новой программы «IQ» от одного из самых интересных комиков проекта Stand-up на ТНТ — Нурлана Сабурова.

В шоу Стэндап Нурлан часто шутит о своей национальности, жене и дочке, рассказывает истории из реальной жизни, которые он умело преподносит с совершенно невероятного угла зрения. Нурлана Сабурова любят за невероятную харизму, умение шутить над собой, запоминают его манеру выступления, мимику. Он — один из немногих комиков, способных рассказывать взрывные шутки с абсолютно серьезным лицом.

Стоимость билета на концерт варьируется от 5 000 до 10 000 тенге.

Нана ИКСАНОВА