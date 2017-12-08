В ЗКО школьник провалился в колодец (ВИДЕО)

В Казталовском районе ученик 5-го класса провалился в колодец. Колодец был построен летом этого года, в рамках программы водоснабжения сёл области. Ребёнок с признаками переохлаждения доставлен в районную больницу.

В селе Караозен Казталовского района сегодня, около 11 часов дня, 11-летний школьник, возвращаясь со школы, провалился в открытый колодец. Мальчик не заметил открытого люка из-за того, что колодец припорошило снегом. Спасли ребёнка двое мужчин — местный дворник Оралбек и случайный прохожий Есенгельды.

Промокший мальчик отправился домой пешком. Стоит отметить, что живёт пятиклассник в километре от места происшествия. Из дома мальчика увезли в центральную районную больницу с признаками переохлаждения. Состояние ребёнка выясняется.

Местные жители возмущены тем, что колодец, который установили по программе водоснабжения посёлков, не оборудован безопасными ограждениями, хотя находится он в оживлённом месте — между школой и дворцом культуры.

Мария МЕЛЬНИКОВА