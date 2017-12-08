Погода -2oC
$334.32=
392.29=
5.63=
Опубликовано: Пт, Дек 8th, 2017
1 689 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО школьник провалился в колодец (ВИДЕО)

В Казталовском районе ученик 5-го класса провалился в колодец. Колодец был построен летом этого года, в рамках программы водоснабжения сёл области. Ребёнок с признаками переохлаждения доставлен в районную больницу.

Иллюстративное фото.

В селе Караозен Казталовского района сегодня, около 11 часов дня, 11-летний школьник, возвращаясь со школы, провалился в открытый колодец. Мальчик не заметил открытого люка из-за того, что колодец припорошило снегом. Спасли ребёнка двое мужчин — местный дворник Оралбек и случайный прохожий Есенгельды.

Промокший мальчик отправился домой пешком. Стоит отметить, что живёт пятиклассник в километре от места происшествия. Из дома мальчика увезли в центральную районную больницу с признаками переохлаждения. Состояние ребёнка выясняется.

Местные жители возмущены тем, что колодец, который установили по программе водоснабжения посёлков, не оборудован безопасными ограждениями, хотя находится он в оживлённом месте — между школой и дворцом культуры.

Мария МЕЛЬНИКОВА

Один комментарий
  1. рухани кыршу says:
    8 декабря 2017 в 15:04

    Вот именно в Казталовском районе вечно происходят ЧП. Что за аномальный район?! Прям Бермудский треугольник какой то. То ли власть местная безответственная, то ли население… РенТВ надо туда послать

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-12-08
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-3.28 ℃
Ночью-4.69 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1016.63
Скорость ветра1.21 м/с
2017-12-09
Утром-6.25 ℃
Днем-6.13 ℃
Вечером-6.13 ℃
Ночью-11.43 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1027.51
Скорость ветра3.37 м/с