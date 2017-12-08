В ЗКО служебный автомобиль начальника антикоррупционной службы стал объектом расследования (ВИДЕО)

Служебный автомобиль начальника департамента антикоррупционной службы ЗКО попал в поле зрения камеры во время грубейшего нарушения правил дорожного движения. Автомобиль выехал на встречку на автомобильном мосту чтобы объехать дорожный затор.

Видео было снято неделю назад одним из водителей города. На кадрах хорошо видно как автомобиль черного цвета с госномером 001 NB 07 едет по встречной полосе на путепроводе в районе автопарка. Интриги видео добавляет то, что на этом путепроводе встречные полосы разделены высоким бордюром и поэтому водитель никак не могу выехать на встречку случайно или вынуждено. По всей видимости водитель служебного автомобиля нарушил правила дорожного движения осознанно и в полной уверенности, что он не будет привлечен к ответственности. (Осторожно, видео содержит ненормативную лексику)

Официально автомобиль с госномером 001 NB 07 зарегистрирован и состоит на балансе департамента области национального бюро по противодействию коррупции. Служебный автомобиль возит одного конкретного пассажира — начальника департамента. Получить комментарий руководителя департамента антикоррупционной службы ЗКО Максата Кожабаева получить не удалось. Как нам сообщили в департаменте, в настоящее время он уехал из области в связи с переводом на другую должность. Новый начальник департамента в область еще не прибыл.

Видео стало распространятся среди пользователей мессенджера Whats app. И судя по всему было снято в последних числах ноября, либо 1 декабря.

В департаменте нацбюро по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) по ЗКО, подтвердили, что в курсе этого видео.

— В настоящее время служба собственной безопасности проводит проверку по данному факту. Составлен протокол об административном правонарушении, но в отношении кого именно мы сейчас сообщить не можем. Нам также неизвестно, находился ли в служебном автомобиле начальник департмента. Он у нас в настоящее время не работает, так как на днях он находится в резерве с связи с переводом на другую должность в другой регион республики. Вполне возможно, что видео было снято в тот день, когда бывший руководитель департамента области уже уехал из Уральска и поэтому никак не мог находится в данном автомобиле, — сообщил заместитель руководителя департамента Жомарт Абдрахманов.

Он также добавил, что все водители управляющие служебными автомобилями департамента после окончания рабочего дня уезжают на этих автомобилях домой, так как при департаменте нет своего автомобильного гаража.

Отметим, что в настоящее время нет точной информации о том, привлекала ли полиция Уральска к административной ответственности по данному факту. В Кодексе об административных правонарушениях подобное нарушение предусматривает наказание в виде лишения прав на один год.

Лукпан Ахмедьяров