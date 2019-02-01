Быть родителями очень непросто, особенно, если ребенок достиг подросткового возраста. Взрослея дети из милых малышей, очень часто превращаются в непослушных монстров. В нашем современном мире так много искушений и беспокойств, а прямая обязанность родителей попытаться облегчить ребенку переход во взрослую жизнь.

Прежде всего, родители должны контролировать использование им компьютера и пребывание его в интернете. Так как в интернете есть, как и плюсы, так и минусы. Ни в коем случае компьютер не должен находиться в той комнате, где находится малыш. Очень важно установить лимит времени использования компьютера не для рабочих целей, примерно 1 час в день. Нужно объяснить своему детяте, что есть очень много интересных занятий и игр помимо интернета.

Знать друзей своего ребенка очень важно для родителей. Чтобы познакомиться с его друзьями нужно разрешать приглашать их в гости. Это знакомство поможет выявить возможные проблемы сына или дочки. И если друзья детей собираются в их доме, то родители могут быть уверенными, что все в порядке.

В подростковом возрасте детям можно разрешить немного позже ложится спать. Но все же некоторые ограничения просто необходимы. Например, если ребенок раньше ложился спать в девять часов, то теперь ему можно разрешить не спать до десяти.

Очень важно чтобы у малыша были обязанности по дому. Например, — выносить мусор, подметать пол, мыть после себя посуду, стирать свои личные вещи. Также, если в доме имеются домашние животные, приучить его, ухаживать за ними — гулять с собакой или убрать за кошкой. Работы по хозяйству развивают у ребенка ответственность. Родители должны составить список работ с указанием кто их будет выполнять, и повесить его на видном месте.

Рекомендуется за отличное выполнение работы по дому выдавать на карманные расходы своему ребенку небольшую сумму денег. Полученная «зарплата» очень стимулирует его вовремя и качественно выполнять возложенные на него обязанности и знать цену деньгам, чтобы в будущем избежать финансовых проблем. Эти деньги подросток должен потратить только на свои потребности.

Очень внимательно родители должны следить, как их ребенок учится в школе, готовится к урокам, выполняет домашние задания. Ведь хорошая учеба в школе это показатель успеха в дальнейшей жизни. В обязанность родителей входит помощь своему сыну иил дочке в выборе профессии. Постараться дать понять подростку, как важно получить хорошее образование.

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Ничего не нужно пытаться сделать вместо ребенка. Для того чтобы он научился что-то делать ему необходимо сделать это несколько раз имея право на ошибку. Родители должны развивать в своем сыне творчество. Те родители, которые не дают своим детям что-то делать обрекают их на беспомощность в зрелом возрасте.

Родители должны учитывать мнение и своих детей. Он обязан иметь свое мнение в выборе игрушек, одежды или еды. Дети должны быть готовы к взрослой жизни с раннего возраста.

Но родители также имеют право наказать его, если это нужно. Дети могут сами очень часто провоцировать своих близких, испытывая их терпение. Важно чтобы наказание соответствовало вине. Нужно разъяснить ребенку, за что его наказали и в чем его вина. Обговаривать проблемы с детьми нужно как можно чаще.

Дети очень любят проводить свой досуг в кругу друзей, секциях, сидя за компьютером. И все же папа и мама должны пытаться как можно больше проводить время со своим ребенком. Читать как можно больше книг, рекомендовать прочитать своему малышу, а потом обсудить с ним сюжет. Дети, вступая в переходной возраст, часто ведут себя, нагло демонстрируя свою «взрослость» нарушая все правила поведения. Родители должны относится к подростку как к равному. И когда он увидит, что его понимают, и видят в нем личность, он будет вести себя по-другому. И это поможет избежать в дальнейшем многих проблем. Дорогие игрушки не компенсируют детям невнимание родителей.

Не нужно воровать у детей детство. Родители заставляют своего ребенка читать, писать, считать еще до дошкольного возраста. Не нужно этого делать. Как проводить свой досуг он должен выбрать себе сам. Родители должны помнить, что никакие кружки и секции сделать умным его не смогут. Умным его делает только любовь и забота родителей.

Родителям следует помнить, что как ум, так и дурь закладываются в детях с детства.